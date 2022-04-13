MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu nedir? MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu ne anlama gelir?

MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor.

ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavının sonuçları yine ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM sonuç açıklama sayfasında yer alan sonuç belgesi kodunun ne olduğu araştırılıyor. İşte MSÜ sonuç belgesi kontrol koduna dair detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NASIL ALINIR?

Sonuç belgesi kontrol kodu adaya ait sonuç belgesinini en alt kısmında bulunmaktadır. Sonuç Belgesi üzerindeki Kontrol Kodunu ve T.C. Kimlik / YU / Aday Numarasını aşağıdaki forma girerek belgenin ÖSYM'deki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.) Sonuç belgesi kontrol kodunu paylaştığınızda karşı taraf bu kodu kullanarak sonuçlarınızın doğru olup olmadığını kontrol edebilmektedir. Sınav sonuçlarınızı öğrenmenizde bu kodun bir önemi olmayacaktır. Sonuçlar açıklandığı vakit kimlik numaranız ve aday şifrenizi girerek sonuçlarınıza bakabileceksiniz.

MSÜ KONTROL KODU NEDİR?

Sonuç belgesi kontrol kodu, kurumlarca kendilerine sunulan belgelerin doğruluğu üzerine adayların şifrelerini paylaşmadan kontrol edebilmelerine yaramaktadır. Yani adaylar kendileri dışında ki kişilere sonuç belgelerini paylaşmak isterlerse, şifrelerini paylaşmasına gerek kalmadan sonuçlarını gösterme şansına sahiptirler.

MSÜ MÜLAKATLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Adaylar için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün, mülakat sınavları yapılacak şekilde 2 gün sürmektedir.

MSÜ AŞAMALARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi ( MSÜ ) Hava Harp Okulu adayları için 1. gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2. gün Psikomotor Testi, 3. gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün sürecektir.

