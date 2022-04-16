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MSÜ taban puanları 2022 sorgulama! MSÜ erkek, kadın, astsubay-subay puanları! 2022 MSÜ puan tablosu!

16.04.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ taban puanları 2022 sorgulama! MSÜ erkek, kadın, astsubay subay puanları sorgulanıyor. 2022 MSÜ puan tablosu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giriş yapan öğrenciler, puanların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemini bekliyor. Kuruma en son kaç puanla öğrenci alındığı merak ediliyor. İşte; 2022 MSÜ taban puanları!

MSÜ taban puanları 2022 sorgulama! MSÜ erkek, kadın, astsubay-subay puanları! 2022 MSÜ puan tablosu!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2022 taban puan sorgulama! 2022 MSÜ puan tablosu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. MSÜ erkek, kadın, astsubay, subay puanları gündemde araştırılıyor. Sınav sonuçları belli oldu ve harp okullarına alınacak adayların puanları açıklandı. Adaylar puanlarına göre girmek istedikleri bölüme dair tercih yapacak. Peki; 2022 MSÜ taban puanları nelerdir?

MSÜ TABAN PUAN SORGULAMA!

2022 MSÜ taban puanları henüz açıklanmış değil. Ancak 2022 yılındaki taban puanlar şu şekildeydi:

MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi
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