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MSÜ tercih ne zaman başlıyor? 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

18.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih ne zaman başlıyor? MSÜ tercihleri 2022 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih döneminde milyonlarca öğrenci tercih yapacak ve girmek istediği bölümü yazacak. Geçtiğimiz yılın taban puanları da MSÜ tercih döneminde belirleyici olacak. Peki; 2022 MSÜ tercih ne zaman başlıyor? İşte MSÜ tercihleri hakkında merak edilen bilgiler!

MSÜ tercih ne zaman başlıyor? 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ tercih ne zaman başlıyor? 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih dönemine geri sayım sürerken, puanlarını öğrenen adaylar tercih işlemlerini yapmayı bekliyor. Taban puanlara göre tercih yapacak adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, MSÜ tercih ne zaman başlıyor? MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

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MSÜ'ye bu yıl giriş yapan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında internet üzerinden tercihini yapamayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2022 MSÜ tercih tarihleri henüz duyurulmadı.

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ 2022 taban puanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2021 MSÜ TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde belirlenmişti:

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ERKEK ADAYLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

KADIN ADAYLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi
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