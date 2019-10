MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin adayları belli oldu

2019 MTV EMA, İspanya’nın Sevilla kentindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek ve 3 Kasım Pazar günü saat 23.00’da yaklaşık 180 ülkede MTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Oylama 2 Kasım gece yarısına kadar mtvema.com adresinde devam edecek.

2019 MTV EMA - ADAY LİSTESİ

EN İYİ VİDEO KLİP

Ariana Grande thank u, next

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco



EN İYİ SANATÇI

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ ŞARKI

Ariana Grande 7 rings

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita



EN İYİ İŞBİRLİĞİ

BTS, Halsey Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha Call You Mine