MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin adayları belli oldu

Ariana Grande, Billie Eilish, Lil Nas X, J Balvin ve Shawn Mendes’in adaylar arasında yer aldığı 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri için mtvema.com adresinden oylama yapılabiliyor.
MTV, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri için adaylarını açıkladı. Ariana Grande “thank you, next” ile aralarında ‘En İyi Sanatçı’, ‘En İyi Video Klip’ ve ‘En İyi Şarkı’ kategorilerinin de yer aldığı 7 adaylıkla lider konumda yer alıyor. Onu 6 adaylıkla Shawn Mendes ve EMA’da ilk kez aday olan Lil Nas X ve Billie Eilish takip ediyor. Latin Amerikalı sanatçı J Balvin, ‘En İyi Sanatçı’ kategorisi de dahil 5 kategoride aday oldu ve onu Lizzo ve Taylor Swift ‘En İyi Amerikalı Sanatçı’ kategorisi dahil 4 kategoride aday olarak takip ediyorlar.
Bu yılki adayları açıklamak için MTV, hayranlarına kahve sanatı ile birlikte "Sevilla tadında" bir sürpriz yaptı. Geleneksel İspanyol ‘Cortado'suna benzer şekilde ‘En İyi Sanatçı’, ‘En İyi Video Klip’ ve ‘En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı’ kategorilerinin adaylarını sanatsal köpüklü krema görselleri ile açıkladı.
2019 MTV EMA, İspanya’nın Sevilla kentindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek ve 3 Kasım Pazar günü saat 23.00’da yaklaşık 180 ülkede MTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Oylama 2 Kasım gece yarısına kadar mtvema.com adresinde devam edecek.
2019 MTV EMA - ADAY LİSTESİ
EN İYİ VİDEO KLİP
Ariana Grande thank u, next
Billie Eilish bad guy
Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus
ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho
Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco
EN İYİ SANATÇI
Ariana Grande
J Balvin
Miley Cyrus
Shawn Mendes
Taylor Swift
EN İYİ ŞARKI
Ariana Grande 7 rings
Billie Eilish bad guy
Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus
Post Malone, Swae Lee Sunflower
Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
BTS, Halsey Boy With Luv
Lil Nas X, Billy Ray Cyrus Old Town Road (Remix)
Mark Ronson, Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart
ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho
Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita
The Chainsmokers, Bebe Rexha Call You Mine
EN İYİ YENİ SANATÇI
Ava Max
Billie Eilish
Lewis Capaldi
Lil Nas X
Lizzo
Mabel
EN İYİ POP SANATÇISI
Ariana Grande
Becky G
Camila Cabello
Halsey
Jonas Brothers
Shawn Mendes
EN İYİ CANLI PERFORMANS
Ariana Grande
BTS
Ed Sheeran
P!NK
Travis Scott
EN İYİ ROCK SANATÇISI
Green Day
Imagine Dragons
Liam Gallagher
Panic! At The Disco
The 1975
EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI
21 Savage
Cardi B
J. Cole
Nicki Minaj
Travis Scott
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK
FKA Twigs
Lana Del Rey
Solange
twenty one pilots
Vampire Weekend
EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI
Calvin Harris
DJ Snake
Marshmello
Martin Garrix
The Chainsmokers
EN İYİ GÖRÜNÜM
Halsey
J Balvin
Lil Nas X
Lizzo
ROSALÍA
EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI
Ariana Grande
Billie Eilish
BTS
Shawn Mendes
Taylor Swift
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI
Ava Max
Billie Eilish
CNCO
H.E.R.
Jade Bird
Juice WRLD
Kiana Ledé
Lauv
Lewis Capaldi
Lizzo
Mabel
ROSALÍA
EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI
Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019
Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018
Muse Bilbao, Spain 2018
The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019
twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019
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