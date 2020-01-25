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Mübadelenin 97. yıl dönümünde vizelerin kaldırılmasını istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Samsun’da mübadiller, mübadelenin 97.

Samsun’da mübadiller, mübadelenin 97. yılında Avrupa Birliği, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine seslenerek vizelerin kaldırılmasını istediler.
Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından mübadelenin 97. yıl dönümü nedeniyle Tütün İskelesi’nde denize karanfil bırakma töreni düzenlendi. Törende Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak 1923’te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller Karadeniz’e atılan karanfillerle anıldı.
87 mübadil kuruluşu adına yapılan ortak açıklamayı okuyan Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altunsoy, “30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında Türkiye’de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan’da yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü ön gören mübadele sözleşmesi imzalandı. Yunanistan’ın Balkan Savaşı’na katıldığı tarih olan 18 Ekim 1912’den itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşmede yaklaşık 2 milyon insan zorunlu göçe tabi tutuldu. Mübadeleye tabi tutulanlar yüzlerce yıldır ekip biçtikleri topraklarını, ekmek parası kazandıkları iş yerlerini evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bıraktılar. Mübadiller aile büyüklerinin memleket dedikleri toprakları ziyaret etmek istiyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulanması vize alırken çekilen sıkıntılar hayal kırıklığı oluşturuyor. Avrupa Birliği yöneticilerinden Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden verilen sözlerin yerine getirilmesini, iki halk arasında ön görülen vize duvarının kaldırılmasını bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz” dedi.
Açıklama sonrası denize karanfil bırakıldı. Ardından mübadiller ’Vardar Ovası’ türküsünü söyledi. Etkinliğe Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Olcay Kınay ve eski CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin de katıldı.

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