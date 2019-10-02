Mucize etki! Cildi gençleştirmek için kolajen aşısı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, daha genç görünümlü bir cilde sahip olmak isteyenler için kolajen aşısının mucizevi etkilerini bizler için anlattı. Mimikleri oluşturan kas gruplarının üzerindeki derin çizgiler zaman içerisinde yüz ifadesinde değişikliklerin görülmesine sebebiyet verir. Bu çizgiler kişinin olduğundan daha yorgun, kızgın veya asık suratlı görünmesine neden olabilir.
CİLDİNİZİN GENÇ GÖRÜNMESİ MÜMKÜN
Ayrıca cildin solgun görünmesi kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine sebebiyet verir. Ancak yaşlanma karşıtı kolajen aşısı sayesinde hem bu kırışıklıkların belirtisini ortadan kaldırmak hem de cildin genç bir görünüme sahip olmasını sağlamak mümkün.
AŞININ UYGULANMASI
Kolajen, cildin ana yapı taşı olarak kabul edilir. Bu bölgede yer alan kan damarları, saç folikülleri ve sinirler için bir iskelet sistemi kurar. Ayrıca cildin üst tabakası olan epidermis bölgesi için de destekleyicidir. Bundan dolayı kolajen aşıları genellikle cildin orta tabakası olan dermis bölgesine yapılır. Buradaki kolajen miktarı ve etkinliği zaman içerisinde ortadan kaybolur. Aşı ile bunun geri kazanılması sağlanır.
NE KADAR SÜRÜYOR?
Oldukça ince uçlu iğneler ile gerçekleştirilen işlemde genellikle anestezik uygulamalara ihtiyaç duyulmaz. Ancak rahat ve konforlu bir işlem geçirilmesi için ufak miktarda anestezi uygulanabilir. Aşının yapılması genellikle yarım saat kadar sürer. İşlemin ardından ise hastalar günlük hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler.
UYGULAMA SONRASI
Kolajen aşısı cildin durumuna göre birden fazla seans gerçekleştirilebilir. Her bir seansın arasında 2 hafta bulunur ve genellikle 3-4 seans sonucunda ilk etkiler ortaya çıkar. Ayrıca bu seanslar işlemin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Son seanstan sonraki ilk bir ile iki hafta içerisinde istenen görünüm elde edilir. Uygulamadan sonra cilt daha parlak, canlı ve genç bir görünüme sahip olur. Bu işlemin etkisi yaklaşık olarak 12 ile 18 ay civarında sürer. İşlemden sonra, enjeksiyon yapılan yerlerde hafif kızarıklıklar ve yanmalar meydana gelmesi olağandır ve bu durum birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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