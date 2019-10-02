Mucize etki! Cildi gençleştirmek için kolajen aşısı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, daha genç görünümlü bir cilde sahip olmak isteyenler için kolajen aşısının mucizevi etkilerini bizler için anlattı. Mimikleri oluşturan kas gruplarının üzerindeki derin çizgiler zaman içerisinde yüz ifadesinde değişikliklerin görülmesine sebebiyet verir. Bu çizgiler kişinin olduğundan daha yorgun, kızgın veya asık suratlı görünmesine neden olabilir.

CİLDİNİZİN GENÇ GÖRÜNMESİ MÜMKÜN

Ayrıca cildin solgun görünmesi kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine sebebiyet verir. Ancak yaşlanma karşıtı kolajen aşısı sayesinde hem bu kırışıklıkların belirtisini ortadan kaldırmak hem de cildin genç bir görünüme sahip olmasını sağlamak mümkün.

AŞININ UYGULANMASI

Kolajen, cildin ana yapı taşı olarak kabul edilir. Bu bölgede yer alan kan damarları, saç folikülleri ve sinirler için bir iskelet sistemi kurar. Ayrıca cildin üst tabakası olan epidermis bölgesi için de destekleyicidir. Bundan dolayı kolajen aşıları genellikle cildin orta tabakası olan dermis bölgesine yapılır. Buradaki kolajen miktarı ve etkinliği zaman içerisinde ortadan kaybolur. Aşı ile bunun geri kazanılması sağlanır.