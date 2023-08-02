Mucize kurtuluş! 90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı... “Hâlâ görüntüsü gözümün önünde”

Endonezya’da palmiye plantasyonu işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Falmira De Jesus isimli bir kadın timsah saldırısına uğradı. Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde yosunla kaplı bir derenin kenarından su alan Jesus, bir anda gölden fırlayan timsahı fark etmedi. Timsahın saldırdığı kadın 90 dakika boyunca ağzının içinde mahsur kaldığını söyledi. Kabus dolu anlardan sonra kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı. Sağ kolunda, kalçasında ve alt bacağında derin yaralarla Imanudin Hastanesine kaldırılan Jesus’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNCE KENDİSİ MÜCADELE ETTİ

Yosunlarla kaplı olan derenin kenarından su almaya çalıştığı sırada timsahın aniden saldırması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan iki çocuk annesi Jesus, hayvandan kurtulmak için mücadele etti. Çığlık seslerini duyan diğer çalışanlar genç kadını kurtarmak için bölgeye geldi. Göle doğru bir sopa uzatan çalışanlar Jesus’u kurtarmak için zorlu bir mücadeleye başladı.

Timsahın saldırısından sonra vücudunda oluşan yaralardan dolayı büyük bir acı hissettiğini dile getiren Jesus, “Timsahın beni yakaladığı ve ağzına aldığı anda büyük bir acı hissettim. Vücudum yavaş yavaş zayıflıyordu. Öleceğimi zannettim” dedi.