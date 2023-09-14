Mucizevi kurtuluş! Toprağın altından gelen çığlık seslerini duydular... Diri diri gömülen yeni doğan bebeği kurtardılar

Hindistan'ın Pulandar köyünde yaşayan çiftçi çift Rajesh Kumar ve eşi Neelam işten evlerine döndükleri sırada çığlık sesleri duydu. Sesin kaynağına doğru hareket eden çift sesin çok cılız bir şekilde toprağın altından geldiğini fark etti. Toprağı kazmaya karar verdikleri anda karşılarına küçük bir el çıktı. Çift plansentası ve göbek bağının hâlâ bağlı olduğu bebeği büyük bir dikkatle topraktan çıkartmayı başardı.

EVLAT EDİNMEK İSTİYORLAR

Olay yerine polis ekiplerinin çağrılmasından sonra toprağın altından kurtarılan erkek bebek tedavisi için yakınlardaki bir hastaneye götürüldü. Polis anne ve babasına ulaşmaya çalıştığı bebeğin iyileştikten sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na verileceğini doğruladı. Kendi iki kızları olan Rajesh Kumar ve eşi Neelam toprakla kaplı buldukları erkek bebeği evlat edinmek için başvuruda bulunacaklarını söyledi.