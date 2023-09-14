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    4. Mucizevi kurtuluş! Toprağın altından gelen çığlık seslerini duydular... Diri diri gömülen yeni doğan bebeği kurtardılar

    Mucizevi kurtuluş! Toprağın altından gelen çığlık seslerini duydular... Diri diri gömülen yeni doğan bebeği kurtardılar

    14.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'ın Pulandar köyünde yaşayan Rajesh Kumar ve eşi Neelam işten evine dönerken toprağın altından çığlık sesleri geldiğini fark etti. Kumar seslerin olduğu bölüme yaklaşınca küçük bir eli gördü ve eşiyle birlikte kazmaya başladı. Çift toprağın altına diri diri gömülen yeni doğan bebeği kurtarmayı başardı.

    Hindistan'ın Pulandar köyünde yaşayan çiftçi çift Rajesh Kumar ve eşi Neelam işten evlerine döndükleri sırada çığlık sesleri duydu. Sesin kaynağına doğru hareket eden çift sesin çok cılız bir şekilde toprağın altından geldiğini fark etti. Toprağı kazmaya karar verdikleri anda karşılarına küçük bir el çıktı. Çift plansentası ve göbek bağının hâlâ bağlı olduğu bebeği büyük bir dikkatle topraktan çıkartmayı başardı.

    EVLAT EDİNMEK İSTİYORLAR

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    Olay yerine polis ekiplerinin çağrılmasından sonra toprağın altından kurtarılan erkek bebek tedavisi için yakınlardaki bir hastaneye götürüldü. Polis anne ve babasına ulaşmaya çalıştığı bebeğin iyileştikten sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na verileceğini doğruladı. Kendi iki kızları olan Rajesh Kumar ve eşi Neelam toprakla kaplı buldukları erkek bebeği evlat edinmek için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan yeni doğan

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