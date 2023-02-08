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Müge Anlı bugün yok mu? ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, canlı yayın hangi tarihte? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı

08.02.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ATV yayın akışında olmadığını görenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV yayın akışı yenilendi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ATV'de Müge Anlı bugün yok mu, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Müge Anlı bugün yok mu? ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, canlı yayın hangi tarihte? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün (8 Şubat 2023 Çarşamba) yayınlanmayacak. ATV'nin 8 Şubat yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını göremeyenler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. ATV'de Müge Anlı'nın bugün neden olmadığı ve canlı yayının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU? (8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

"Müge Anlı bugün yok mu?" sorusu ATV'nin yayın akışını güncellemesinin ardından yanıt buldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Şubat 2023 Çarşamba günü yayınlanmayacak.

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MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sosyal medya hesabında geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunuldu.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 7 Şubat Salı günü itibariyle ATV yayın akışı hafta değiştirildi.

ATV YAYIN AKIŞI! (8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Deprem Özel

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Deprem Özel

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