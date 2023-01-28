Müge Anlı'da ünlenen Ezel Bayraktar gerçek Ezel ile karşı karşıya! Tiktok'tan Eyşan'ını da bulmuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damgasını vuran Ömer, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.

Oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in hakkında bu parayı Antalya'da otellerde yediği gerçeği ortaya çıkmıştı.

Her fırsatta Ezel'e olan hayranlığını dile getiren Ömer, son olarak Tiktok'tan Eyşan'ını da bulmuştu. Hatta Kısmetse Olur'a katılacakken aşkını bulduğu için programa katılmaktan vazgeçmişti.

Tv Gündemi sosyal medya hesabının haberine göre; şimdi ise Ezel Bayraktar'ın katılacağı yeni program belli oldu. Ezel Bayraktar gerçek Ezel ile karşı karşıya geleceği Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılacak.

Ezel Bayraktar; yakında borçlarını ödemek için Kim Milyoner Olmak İster’de yarışacağını ve programa başvurusu yaptığını da açıkladı.

