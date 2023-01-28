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  4. Müge Anlı'da ünlenen Ezel Bayraktar gerçek Ezel ile karşı karşıya! Tiktok'tan Eyşan'ını da bulmuştu

Müge Anlı'da ünlenen Ezel Bayraktar gerçek Ezel ile karşı karşıya! Tiktok'tan Eyşan'ını da bulmuştu

28.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da yengesinin tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alıp kayıplara karışan, sonrasında da Ömer olan ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirerek programa damgasını vuran Ezel Bayraktar uzun zaman gündemden düşmemişti. Tiktok'tan Eyşan'ını da bulunduğu duyuran Ezel Bayraktar şimdi de gerçek Ezel ile karşı karşıya gelecek...

Müge Anlı'da ünlenen Ezel Bayraktar gerçek Ezel ile karşı karşıya! Tiktok'tan Eyşan'ını da bulmuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damgasını vuran Ömer, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.

Oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in hakkında bu parayı Antalya'da otellerde yediği gerçeği ortaya çıkmıştı.

Ezel Bayraktar 2

Her fırsatta Ezel'e olan hayranlığını dile getiren Ömer, son olarak Tiktok'tan Eyşan'ını da bulmuştu. Hatta Kısmetse Olur'a katılacakken aşkını bulduğu için programa katılmaktan vazgeçmişti.

Ezel Bayraktar

Tv Gündemi sosyal medya hesabının haberine göre; şimdi ise Ezel Bayraktar'ın katılacağı yeni program belli oldu. Ezel Bayraktar gerçek Ezel ile karşı karşıya geleceği Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılacak.

kim milyoner olmak ister

Ezel Bayraktar; yakında borçlarını ödemek için Kim Milyoner Olmak İster’de yarışacağını ve programa başvurusu yaptığını da açıkladı.

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