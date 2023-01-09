Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Sinan Sardoğan olayı nedir?

Kendisinden yaşça büyük kadınlara mesaj atan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolması nedeniyle Müge Anlı programında bir süre kalmıştı. Hem köyde yaşlı kadınlara hem de İstanbul'da birçok kişiyi taciz ettiği, kurbanlar tarafından programda söylenmişti. Hakkında çıkan tüm iddiaları reddeden Sinan Sardoğan tutuklandı. Peki Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan kimdir? İşte detaylar...

SİNAN SARDOĞAN KİMDİR?

Sinan Sardoğan İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sardoğan, elleri kelepçeliyken kendisine sorulan 'Arife Gökçe nerede?' sorularına, 'Bilmiyorum', 'Ben bir şey yapmadım' yanıtlarını vermeye devam etti. Ayrıca, tutuklandığı ve götürüldüğü için korktuğunu belirtti.

Arife Gökçe ise henüz bulunamadı. Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Sinan Sardoğan Arife Gökçe'yi, arkadaşları Kadir ve Mustafa ile kaçırdığını söylemişti. Ancak daha sonra bu söylediklerini inkar etti ve Kadir'in, 300 TL'sini kendisine geri vermediği için iftira attığını söyledi.

Bir görgü tanığı ise Sinan'ı sabah saat 08.30 - 09.40 civarında kanlı pantolonu ve elinde boş bir çuvalla gördüğünü söyledi.

Sinan Sardoğan'ın bir pantolonunu yaktığı biliniyor.

