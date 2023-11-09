Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu ve Haluk Levent... Yeşim Salkım o isimleri görünce bomba bir ifade kullandı

MediaCat ve Ipsos tarafından her yıl hazırlanan ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim açıklandı.

Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü ismin yer aldığı anketin ilk beşinde sırasıyla Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu, Müge Anlı ve Beyazıt Öztürk yer aldı.

Yaptığı açıklamalarla ve girdiği polemiklerle tanınan Yeşim Salkım "Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim" listesini beğenmedi.

Şarkıcı Salkım listeyi sosyal medyada paylaşarak "Ben bu listeye bir yerimle güleceğim de neyse" dedi.

1000 KİŞİYE SORULDU

'Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?' sorusuyla hazırlanan araştırma kapsamında 10-16 Ekim 2023 tarihleri arasında, CAWI (bilgisayar destekli online görüşme) tekniğiyle toplam 1000 kişiyle görüşüldü.





