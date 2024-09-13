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Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren fenomen son haliyle görenleri şaşırttı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.09.2024 09:09
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Yayınladığı parodi videolarıyla tanıdığımız fenomen Melikhan Sağlam, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirdiğini duyurmuştu. Birçok estetik operasyon geçiren ve hayatına Melis olarak devam eden Sağlam kendini adeta baştan yarattı. Son haliyle de gören herkesi şaşırttı.

Müge Anlı videolarıyla tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren fenomen son haliyle görenleri şaşırttı!

Müge Anlı, Hürrem Sultan, Ferhunde gibi bilinen karakterler ve ünlü isimlerin taklitlerini yaptığı parodi videolarıyla ünlenen Melikhan Sağlam, 2022 yılında cinsiyet değiştirdiğini Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurmuştu.

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Melikhan defterini kapatıp artık hayatına Melis olarak devam eden Sağlam, "Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecindeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum. Artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’ a borcumu ödedim." açıklaması yapmıştı.

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BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ!

Bir süredir geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle iyileşme sürecinde olan fenomen, ameliyatların ardından sık sık görüntüsünü değiştirdi. Bir sarışın, bir esmer olarak karşımıza çıkan Melis, kendini baştan yarattı. Son haliyle de görenleri şaşırttı.

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Yaşadığı değişimin ardından takipçilerini de ikiye böldü. Kimi son tarzını beğenirken bazı kullanıcılar kalça ve göğüs büyütme, göz, dudak gibi birçok operasyon geçiren ismin estetiği abarttığını söyledi.

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Aynı zamanda cinsiyet değiştirdikten sonra parodi videolarının artık başarılı olmadığı yönünde birçok eleştiri aldı. Cinsiyet değiştirmeden önce ürettiği parodi videolarını da artık pek fazla yayınlamıyor. Sosyal medya hesaplarında çoğunlukla abonelerine özel içerikler üretiyor.

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Müge Anlı trans birey
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