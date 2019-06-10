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Muğla'da boğa festivali heyecanı! Gözlerini kırpmadan izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.

Ataköy Mahallesi Boğa Güreşi Arenası'nda organize edilen etkinlikte, Muğla, Aydın, ve İzmir'den getirilen 140 boğa tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti.

Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, güreşleri kamyon kasaları ve traktör römorklarında seyretti.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, festivali yaklaşık 5 bin kişinin izlediğini söyledi. Akkaya, Yörük kültürünün bir parçası olan boğa güreşleri ile bölgede hem kültürü yaşattıklarını hem de gelecek nesillere bu kültürü aşıladıklarını vurguladı.
Ataköy'de bu yıl ilk defa boğa güreşi düzenlediklerini belirten Akkaya, "İlk defa düzenlenmesine rağmen katılım yüksek oldu. Bölgemizin dışında Aydın'dan da boğa sahipleri güreşlere katıldı. 140'a yakın boğa izleyenlere zevkli ve çekişmeli güreşler sundu. İlçemizin diğer mahallerinde ve merkezde önümüzdeki süreçte çok sayıda boğa güreşimiz gerçekleşecek." dedi.
Akkaya, Belediye olarak bu kültürün yaşatılması için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Boğa Güreşi Festivali

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