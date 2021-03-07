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  4. Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

07.03.2021 02:51 | Son Güncelleme:
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Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkiinde meydana geldi. Soner Genek yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Şahin Karataş'ın kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan Feride Genek (27), Ceren Genek (15), Cevat Genek (16), Sinem Genek (11) ve İsmail Genek (1) yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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