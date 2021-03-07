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  4. Maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye sonra polise yakalandı

Maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye sonra polise yakalandı

07.03.2021 00:21 | Son Güncelleme:
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Maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye sonra polise yakalandı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı ‘Dinamik Denetim Süreci’ doğrultusunda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye sonrasında polise yakalandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı ‘Dinamik Denetim Süreci’ doğrultusunda tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı. Bu doğrultuda koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da da denetimler arttırıldı.

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Sapanca ilçesinde turistik bölge olarak bilinen sahilde maske takmayan bir vatandaş ilçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) takıldı.

Yönetim merkezinden konuma gönderilen polis ekipleri ise maske takmayan adama pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sakarya

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