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Muğla'da uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olayda yeni gelişme! İdari soruşturma genişletildi

23.03.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda, uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı gece acil servis ve ameliyathanede görevli, aralarında doktorların da olduğu 25 sağlık çalışanının ifadesine başvurulacak. Uzman çavuşun apandisit şüphesiyle hastaneye geldiği andan taburcu edildiği ana kadarki süreç detaylı incelenecek. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili son gelişmeler!

Muğla'da uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olayda yeni gelişme! İdari soruşturma genişletildi

Hastanenin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye muayene için gelen Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş A.A'nın savcılıkta birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya ilişkin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince yürütülen idari soruşturma genişletildi.

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Başhekimlik ilk etapta, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından elinden evrak almaya çalıştığı hastayı ittiği görülen doktor A.A'dan sonra, olay gecesi acil serviste ve ameliyathanede görevli aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 25 sağlık çalışanı hakkında daha idari soruşturma başlattı.

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PROTESTO EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA İDARİ SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLECEK

Başhekimlikçe yürütülen idari soruşturmaya, hastanenin genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A'yı hastane koridorlarında ve çıkış kapısında bekleyerek alkış ve sloganla protesto eden sağlık çalışanları da dahil edilecek.

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Bu kapsamda, uzman çavuşu taburcu olduğu sırada protesto eden ve yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından düzenlenen basın açıklamasına katılan sağlık çalışanlarının tespiti için cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

Bu kişilerin kimlik tespiti ve İl Sağlık Müdürlüğünden beklenen onayın alınmasının ardından idari soruşturma daha da genişletilecek.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

14 Mart'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek uzman çavuş A.A, göreve iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen doktor T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

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AA

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