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Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu aracındaki çakarı söktürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 1 Kasım'da yürürlüğü girecek 'çakar' düzenlemesi kapsamında Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun makam aracındaki çakar lamba söküldü.

İçişleri Bakanlığının düzenlemesiyle çeşitli kurum ve kuruluş araçlarında bulunan ve "çakar" olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini yasaklayan düzenleme kapsamında, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun makam aracındaki çakar lamba söküldü.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek çakarları sökülen 11 emniyet aracına, acil ve geçiş üstünlüğünün kullanılması gereken durumlarda kullanılmak üzere sirenli uyarıcı lamba takıldı.

'VATANDAŞLAR BU DURUMDAN SON DERECE ŞİKAYETÇİ'

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çakarlarla ilgili Türkiye'nin birçok noktasında çok ciddi sorunlar olduğunu ve vatandaşların bu durumdan son derece şikayetçi olduğunu söyledi.

'GEREKLİ TEBLİGATLAR YAPILDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığının emirleriyle, çakar konusundaki yeni düzenlemeler doğrultusunda uygulamalara 1 Kasım itibarıyla başlayacaklarını belirten Dilberoğlu, "Konuyla ilgili geniş açıklamalar yapıldı, kamuoyu bilgilendirildi. İlimizde valilik makamı dışında hiç kimsenin panjur içinde çakar kullanmaması gerektiği, ilgili daire müdürlerinin tamamına, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tebligatlar yapıldı. Başta il emniyet müdürlüğündeki kendi makam arabam olmak üzere çakarlar söküldü." diye konuştu.

Muğla'nın, geçiş önceliğine haiz araçların sıkça kullandığı bir güzergahta, trafiği yoğun bir kent olduğuna dikkati çeken Dilberoğlu, yeni düzenlemeyle yetkisiz kişilerin çakar kullanmaması için hassasiyetle uygulama yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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