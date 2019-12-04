Muğla'da, güvenlik görevlilerinden engellilere anlamlı bağış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki (MSKÜ) güvenlik görevlileri, aralarında para toplayarak satın aldıkları iki tekerlekli sandalyeyi, Muğla Engelliler Derneğine bağışladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, beraberinde, Güvenlik Birimi Müdürü Niyazi Sarı, güvenlik görevlileri Tolga Tütüncü, Kamil Aksu, Ceyhun Aydınlı, Gürbüz Zeybek'le, Muğla Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Güvenlik görevlileri, satın aldığı iki tekerlekli sandalyeyi derneğe bağışladı.

Dernek Başkanı Emine Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerine duyarlılıkları ve farkındalıklarından dolayı teşekkür etti.

Çakıroğlu, ziyaretin sonunda Rektör Çiçek'e teşekkür belgesi verdi.

