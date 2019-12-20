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Muğla’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada parçalanan otomobilde bulunan karı koca öldü, kamyon sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, Muğla’nın Menteşe ilçesi Marmaris yolunun Gülağzı kavşağında meydana geldi. Menteşe tarafından gelen 09 LC 117 plakalı kamyon, 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça oldu. Kaza sonrası olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada paramparça olan otomobilin içindeki belediye çalışanı Savaş Çulha ile eşi Fatma Çulha feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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