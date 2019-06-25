HABER

Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 23:08 | Son Güncelleme

Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Atlan yönetimindeki 48 HL 780 plakalı minibüs, Reşadiye Mahallesi'nde yol kenarındaki beton direğe ve çöp konteynerine çarptı.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Arda Atlan ve Halil Özer Yiğit sıkıştı.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları güçlükle çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Atlan ve Halil Özer Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Korkunç cinayet! Cesedi bu halde bulunduKorkunç cinayet! Cesedi bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Datça Muğla trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de korkunç cinayet! Cesedi yakıp dereye attılar

Korkunç cinayet! Cesedi bu halde bulundu

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Meteoroloji'den Trakya'ya 'güneş çarpması' uyarısı

Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı!

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.