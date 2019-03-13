HABER

Muhabire bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, Helmand'da bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Nisar Ahmed Ahmadi'nin aracına yerleştirilen bombanın, Ahmadi ofisine giderken yolda patlatıldığı belirtildi.

Afganistan'da gazeteciye bombalı saldırı

Açıklamada, saldırıda ağır yaralanan Ahmadi'nin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, Afganistan Gazetecileri Koruma Komitesi, ocak ayında, geçen yıl Afganistan'da 17 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan saldırı

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela elektrik kesintisini protestoya devam ediyor

Venezuela elektrik kesintisini protestoya devam ediyor

Avustralya Kardinali George Pell erkek çocuklara tacizden suçlu bulundu!

Dünyayı sarsan taciz skandalı! Karar verildi

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepesi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepesi yere iniyor

Rejim güçlerinden 'beyaz fosfor' bombasıyla saldırı

Rejim güçlerinden İdlib'e 'beyaz fosforlu' saldırı

Endonezya'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem!

Endonezya'da korkutan deprem!

NASA başkanı açıkladı: Mars'a gidecek ilk kişi bir kadın olabilir

'Mars'a gidecek ilk kişi bir kadın olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.