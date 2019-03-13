Muhabire bombalı saldırı

Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, Helmand'da bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Nisar Ahmed Ahmadi'nin aracına yerleştirilen bombanın, Ahmadi ofisine giderken yolda patlatıldığı belirtildi.
Afganistan'da gazeteciye bombalı saldırı
Açıklamada, saldırıda ağır yaralanan Ahmadi'nin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, Afganistan Gazetecileri Koruma Komitesi, ocak ayında, geçen yıl Afganistan'da 17 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
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