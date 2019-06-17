Muhammed Mursi'nin vefatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun."

