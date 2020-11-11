Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar: 3 ayda bir iftira atıyorlar

Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

Ben parti kurallarına uyan birisiyim. Ömrünü burada harcamış birisiyim fakat partinin kararlarına uyarım ama keyfi kararlarına uymam. Sizin kanalı açtım, Yılmaz Hoca yayında dedim eyvah partiden atacaklar. Sezgin Tanrıkulu’nu gördüm onu da atmadılar. Sonra 2 avukat gördüm birini attılar diğerini atmadılar. Yani keyfi kararlardan bıktık biz 18 yılda. AK Parti 18 yıldır adamına göre muamele yapıyorsa CHP bu yoldan gitmemeli.

Beni atarlarsa ayıp olmaz mı? Nasıl sosyal demokrat partisiniz. Sayın genel başkan konuştuğunda CNN’de oradaydı. Yani beni atarlarsa sayın genel başkanı da atmaları lazım. Bu medya düzeninde biz şikayetçi olduğumuza göre bu yöntemi doğru bulmuyorum atacaklarsa herkesi atsınlar. Hiç kimse çıkmamış olsaydı ben uyardım.

MEMLEKET HAREKETİ

94’te bir iktisadi kriz yaşadık 2001’de ve bugün yaşıyoruz. Biz zihinsel ve sevgi kriz de yaşıyoruz. Bir medya hukuk krizi yaşıyoruz. Bugünkü diğerlerinden farklı. 27 saat bakanın istifasıyla ilgili bekliyoruz. Türkiye garip bir dönemden geçiyor. Türkiye’de bir kriz var ama bunu dillendiren yok. Herkes susmuş kenarda oturuyor seyrediyoruz duvara toslamamızı. Göstergelere baktım ve memleketin durumunu özetledim. Böyle bir ortamda CHP’nin oyu yüzde 65 olması lazım. Böyle bir ortamda CHP seçim diye ayağa kalkmalı. Bahçeli seçim desin diyorlar. Seçim diyorsun da ortada var mı 40’larda 50’lerde bir durum. Umut olamayan bir muhalefet var. İktidarlar muhalefet birbirine çok benziyor. Yeni sistemde gen soru ve güvenoyu yok. Güvenoyu yok, peki CHP’de de yok. Kurultay partinin en üstüdür. Kurultayda iki genel başkan yardımcısı seçilemedi. Kurultay delegeleri seçmedi. Ama sayın genel başkan, güvenoyu alamamış bu genel başkanı yardımcısını başdanışman olarak atadı. Mevcut hükümet güvenoyu istemiyor mevcut CHP’de güvenoyu alamasa dahi danışman adı altında genel başkan yardımcısı yaparım diyor.