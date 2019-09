Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Özmen'in yargılandığı dava

Bilgi notunu göndermeden önce büroda görevli polis S.Z'nin "Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim." ifadesini kullandığını belirten tanık İ.K, sanık Özmen'in ise "Emrediyorum, siz bilmiyorsunuz kardeşim." diyerek bilgi notunu gönderdiğini söyledi.

Bu bilgi notu gönderme esnasında büroda görevli polis memuru A.K'nin, Göksun'da görevli devresi polis arkadaşıyla görüştüğünü dile getiren tanık İ.K, "Göksun Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hazırlık olmadığını ve isterse o polisle görüştürüleceği söylendi ancak bizim uyarılarımıza rağmen bilgi notunu çekmemi istedi." dedi.

Tanık İ.K, şöyle devam etti:

"Daha sonra büroda görevli şube müdürü M.K. 'Sıkıntı olabilir 81 ile bilgi notunu gönderdiğini söyleme' diyerek beni yönlendirdi. Sonrasında da M.K, bu bilgi notunun çekildiği bilgisayarın hard diskini aldı. Daha sonra ne yaptı bilmiyorum. Olay günü olayla alakası olmayan kişiler müdürlüğe gelmişti ancak amirim A.S. gelmesi gerekirken göreve çağrılmamıştı. Zaten A.S, sürekli mobbinge tabi tutuluyordu. O dönemde ben FETÖ sohbetlerine gidiyordum ancak S.K. ve A.S. gitmiyordu. 17-25 Aralık ve hain darbe girişimi olunca amirim A.S'nin neden göreve çağrılmadığını daha iyi anladım."