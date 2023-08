Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Mihrimah Sultan'ın kızı büyüdü, kocaman oldu! Bakın kime benzetildi

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin çocuk oyuncusu Kayra Zabcı, son haliyle dikkat çekti. Büyüyüp kocaman bir genç kız olan Zabcı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun karakterine hayat veren genç oyuncu bakın kime benzetildi.

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu.

Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.

Kayra Zabcı, 21 Ağustos 2001'de İstanbul'da doğdu. Liseyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu ve şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü öğrencisi olduğu bilinmekte.

12 yaşından itibaren oyunculuğa başlayan Zabcı, 2013 Best Model Child Turkey ve Best Child Model of the World yarışmalarında birinci oldu.

Çeşitli dizilerde rol aldı ve şu anda Türk tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ikinci sezonunda kadın başrol oyuncularından biri olarak Seferiye Hatun'u canlandırıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Kayra Zabcı'nın gönderilerine beğeni ve yorum yağıyor. Genç oyuncunun fotoğraflarına; 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik halis mi?', 'Güzelliği der susarım' gibi yorumlar yapıldı.