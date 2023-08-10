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Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Mihrimah Sultan'ın kızı büyüdü, kocaman oldu! Bakın kime benzetildi

10.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın kızına hayat veren Kayra Zabcı, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun karakterini canlandırıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Kayra Zabcı'nın son hali ünlü oyuncuya benzetildi.

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin çocuk oyuncusu Kayra Zabcı, son haliyle dikkat çekti. Büyüyüp kocaman bir genç kız olan Zabcı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun karakterine hayat veren genç oyuncu bakın kime benzetildi.

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu.

Kayra Zabcı 1 muhteşem yüzyıl

Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.

kızı

Kayra Zabcı, 21 Ağustos 2001'de İstanbul'da doğdu. Liseyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu ve şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü öğrencisi olduğu bilinmekte.

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12 yaşından itibaren oyunculuğa başlayan Zabcı, 2013 Best Model Child Turkey ve Best Child Model of the World yarışmalarında birinci oldu.

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Çeşitli dizilerde rol aldı ve şu anda Türk tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ikinci sezonunda kadın başrol oyuncularından biri olarak Seferiye Hatun'u canlandırıyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Kayra Zabcı'nın gönderilerine beğeni ve yorum yağıyor. Genç oyuncunun fotoğraflarına; 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik halis mi?', 'Güzelliği der susarım' gibi yorumlar yapıldı.

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