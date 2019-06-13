Mükemmel bir beden fikri nasıl gelişiyor ve değişiyor?

Mükemmel vücut şekli fikrini etkileyen birçok faktör var ve bunlardan biri kuşkusuz açlık hissidir. Araştırmalar , günümüz erkeklerinin bile 'tombul' kadınları, kendilerini aç hissettiğinde daha çekici bulduklarını göstermiştir . Antik Dünya çağında kalça, büyük bir göbek ve büyük göğüsler şehvet ve kadınların doğurganlıkları ile ilişkiliydi. O zamanlar insanlar çoğunlukla yetersiz kalıyorlardı, bu yüzden daha fazla yağ içeren kadınlar bir bebeği doğurmak ve onları beslemek için daha iyi bir şansa sahiptiler. Bu yüzden erkekler onları daha çekici buluyorlardı. Kilolu kadınların, Moritanya'da ve gıda stoklarının sınırlı olduğu Uganda'daki bir kabilede hala ideal bir güzelliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Dahası, onlar hala kadınları şişmanlatmaya çalışıyorlar. Evlenecekleri zamana kadar, Uganda’da gelinler kendilerini daha çekici hale getirmek için her biri yaklaşık 5.000 kalori olan birkaç kavanoz süt içerler. İdeal vücut şekli fikri kültür ve toplumdan da etkilenir . Antik Yunanistan'da heykeltraşlar tarafından tasvir edilmiştir - kadınsı heykeller çok zayıf değildi ve çekici bir şekle sahipti. Göğüsler çok büyük değildi, çünkü heykeller cinselliğinin değil, insan vücudunun mükemmelliğinin bir simgesiydi .

Ortaçağda kadınların güzellik kanunlarında din etkili olurken, rönesans döneminde kadınların vücut şekilleri incelmeye başladı. Ancak hepsi gözle görülebilir ve karına sahipti. O dönem insan kişiliğine ve bedenine ilgi uyandırdığı için hamileliklerini açıkça gösterdi. yy ve 20. yy arasında ise korse dönemi başladı. Belinizi güçlendirmek ve vücudun bir kum saati gibi görünmesini sağlamak için kullanılan korseler. Araştırmalar , büyük göğüsleri ve ince belleri olan kadınların daha yüksek estradiol seviyesine sahip olduğunu, bel ve kalçalar arasında keskin bir kontrastı olanların progesteronun daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu hormonların her ikisi de başarılı bir anlayışa katkıda bulunur. Bu nedenle, kum saati vücut şekillerine sahip kadınlar, en fazla doğurganlığa ya da hamile kalma yeteneğine sahiptir . 1950'lerde, kıtlık ve savaştan sonra, kadın bedeninin bu standardı bir kez daha popülerliğin zirvesindeydi. Marilyn Monroe, Betty Brosmer ve Jayne Mansfield gibi güzeller o zamanlar erkeklerin dünyalarını mükemmel şekilleriyle sallıyorlardı. Bu arada, Barbie şeklinin doğurganlık için ideal olduğu düşünülmesine rağmen, gerçekte, bu şeklesahip bir kız kısır olacaktır . Dahası, anoreksik olur ve yalnızca sürünerek hareket edebilirdi. Hamilton Koleji'nden bir öğrenci, bu güzellik standardının yaşam boyutu görüntüsünün nasıl görüneceğini gösterdi. Kadınlar için göreceli özgürlük dönemi 1920'lerde başladı. Kadınlar erkekleri memnun etmeye çalışmayı bıraktılar, saçlarını kısa kesmeye başladılar ve vücutlarının kıvrımlarını geliştirmeyi bıraktılar . 60'lardan başlayarak, ince ve narin vücut şekilleri modadaki yerini sağlam bir şekilde almıştı. İşte o zaman genç bir kız olan Twiggy , o zamanların gençleri için bir put oldu . Çocuksu bir vücut şekli ile kısa saçları uzun kirpikler ve kocaman gözlerle birleştiren androjenöz özelliklere sahip ilk modellerden biriydi.

Kadınlar korselerle kendilerini “sıkılaştırmayı” bıraksa da, kendilerini diyet ve sporla sınırlamaya başladılar. 80'lerde Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi modeller örnek olmaya başladı. 90'lı yıllardan başlayarak, incelik yeniden popüler oldu ve o zamanların ideal güzellik standardı Kate Moss'du. Medya, fazla kilolu olmanın tehlikeleri hakkında haber yapmaya başladı ve dolgunluk gülünçleşirken irade eksikliğiyle ilişkilendirilmeye başladı . O zamandan beri, tasarımcılar ince modelleri tercih etmeye devam ettiler. 2010'larda, internet ve sosyal medyanın artan popülaritesi nedeniyle, Kim Kardashian gibi dolgun ama düzgün vücut şekline sahip kadınlar popülerlik kazanmaya başladı. Bununla birlikte, araştırmacılar son 50 yılda erkeklerin çok seçici olduklarını belirtiyorlar. Sadece kalçalar, memeler ve bel arasında keskin bir kontrastı olan kadınları değil, aynı zamanda vücut kitle indeksi düşük olanları tercih ediyorlar. Bu da ince androjen kızları sevdikleri anlamına geliyor . Peki tüm bunların ışığında yakın gelecekte kadın vücudu neye benzeyecek?

Yakın bir gelecekte, kusursuz bir kadının vücudu oldukça ince kalacaktır. Ve bunun birkaç nedeni var: Küreselleşme Televizyon ve internet tüm dünyada yaygınlaştı. Geleneksel Porto Riko, Samoa ve Tanzanya toplulukları dolgun kadınları her zaman takdir etmişlerdir. Ancak 1990'lı yıllardan itibaren dolgunluğu Avrupa ülkelerinden etkilenen çirkin bir şey olarak algılamaya başladılar.

Fiziksel emeğin hala önemli olduğu kırsal alanlarda, güçlü ve büyük kadınların şekilleri hala takdir edilmektedir. Ancak, erkekler köyden kente taşındıkça tercihlerini daha ince kadınlar ile değiştirmeye başlar. Nüfusun göreceli doygunluğu Anladığımız gibi, savaş ya da kıtlık olmazsa, erkekler daha ince kadınları tercih eder. Ve medeni dünyadaki ülkelerin çoğunun yemek için yeterli yiyeceğe sahip olması nedeniyle dolgun şekiller obezite ile ilişkilendirilecektir. “Kum saati” vücut şekli olan kadınlar İnce bir bel ve geniş kalçaların öncelikleri arasında kalması muhtemeldir. Ancak, moda endüstrisinin etkisiyle zayıf kızlar için eğilim daha popüler olmaya devam edecek.