KADIN

Mükemmel bir beden fikri nasıl gelişiyor ve değişiyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Bugün dünyanın her yerinden kadınlar, ağırlıkları ne olursa olsun endişeleniyor ve çoğunlukla kilolu olduklarını düşünüyorlar. Ancak geçmişte durum bunun biraz tersi gibiydi. Mükemmel insan vücudu fikrinin neden sürekli değişmeye başladığını ve gelecekte nasıl olacağını anlamaya çalışmak bir yana, belki de kalori saymayı bırakıp buzdolabımızda kek için daha fazla yer açmamızın zamanı gelmiştir.

Mükemmel bir beden fikri nasıl gelişiyor ve değişiyor?

Mükemmel vücut şekli fikrini etkileyen birçok faktör var ve bunlardan biri kuşkusuz açlık hissidir.  Araştırmalar , günümüz erkeklerinin bile 'tombul' kadınları, kendilerini aç hissettiğinde daha çekici bulduklarını göstermiştir . 

Antik Dünya çağında kalça, büyük bir göbek ve büyük göğüsler şehvet ve kadınların doğurganlıkları ile ilişkiliydi. O zamanlar insanlar çoğunlukla yetersiz kalıyorlardı, bu yüzden daha fazla yağ içeren kadınlar bir bebeği doğurmak ve onları beslemek için daha iyi bir şansa sahiptiler. Bu yüzden erkekler onları daha çekici buluyorlardı.

1

Kilolu kadınların, Moritanya'da ve gıda stoklarının sınırlı olduğu Uganda'daki bir kabilede  hala ideal bir güzelliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Dahası, onlar hala kadınları şişmanlatmaya çalışıyorlar. Evlenecekleri zamana kadar, Uganda’da gelinler kendilerini daha çekici hale getirmek için her biri yaklaşık 5.000 kalori olan birkaç kavanoz süt içerler.

İdeal vücut şekli fikri kültür ve toplumdan da etkilenir . Antik Yunanistan'da heykeltraşlar tarafından tasvir edilmiştir - kadınsı heykeller çok zayıf değildi ve çekici bir şekle sahipti. Göğüsler çok büyük değildi, çünkü heykeller cinselliğinin değil, insan vücudunun mükemmelliğinin bir simgesiydi  .

3

Ortaçağda kadınların güzellik kanunlarında din etkili olurken, rönesans döneminde kadınların vücut şekilleri incelmeye başladı. Ancak hepsi gözle görülebilir ve karına sahipti. O dönem insan kişiliğine ve bedenine ilgi uyandırdığı için hamileliklerini açıkça gösterdi.

  1. yy ve 20. yy arasında ise korse dönemi başladı. Belinizi güçlendirmek ve vücudun bir kum saati gibi görünmesini sağlamak için kullanılan korseler.  Araştırmalar , büyük göğüsleri ve ince belleri olan kadınların daha yüksek estradiol seviyesine sahip olduğunu, bel ve kalçalar arasında keskin bir kontrastı olanların progesteronun daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu hormonların her ikisi de başarılı bir anlayışa katkıda bulunur. Bu nedenle, kum saati vücut şekillerine sahip kadınlar, en fazla doğurganlığa ya da hamile kalma yeteneğine sahiptir .

1950'lerde, kıtlık ve savaştan sonra, kadın bedeninin bu standardı bir kez daha popülerliğin zirvesindeydi. Marilyn Monroe, Betty Brosmer ve Jayne Mansfield gibi güzeller o zamanlar erkeklerin dünyalarını mükemmel şekilleriyle sallıyorlardı.

4

Bu arada, Barbie şeklinin doğurganlık için ideal olduğu düşünülmesine rağmen, gerçekte, bu şeklesahip bir kız kısır olacaktır . Dahası, anoreksik olur ve yalnızca sürünerek hareket edebilirdi. Hamilton Koleji'nden bir öğrenci, bu güzellik standardının yaşam boyutu görüntüsünün nasıl görüneceğini gösterdi.

5

Kadınlar için göreceli özgürlük dönemi 1920'lerde başladı. Kadınlar erkekleri memnun etmeye çalışmayı bıraktılar, saçlarını kısa kesmeye başladılar ve vücutlarının kıvrımlarını geliştirmeyi bıraktılar . 60'lardan başlayarak, ince ve narin vücut şekilleri modadaki yerini sağlam bir şekilde almıştı. İşte o zaman genç bir kız olan Twiggy , o zamanların gençleri için bir put oldu . Çocuksu bir vücut şekli ile kısa saçları uzun kirpikler ve kocaman gözlerle birleştiren androjenöz özelliklere sahip ilk modellerden biriydi.

Kadınlar korselerle kendilerini “sıkılaştırmayı” bıraksa da, kendilerini diyet ve sporla sınırlamaya başladılar. 80'lerde Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi modeller örnek olmaya başladı.

8

90'lı yıllardan başlayarak, incelik yeniden popüler oldu ve o zamanların ideal güzellik standardı Kate Moss'du. Medya, fazla kilolu olmanın tehlikeleri hakkında haber yapmaya başladı ve dolgunluk gülünçleşirken irade eksikliğiyle ilişkilendirilmeye başladı . O zamandan beri, tasarımcılar ince modelleri tercih etmeye devam ettiler.

2010'larda, internet ve sosyal medyanın artan popülaritesi nedeniyle, Kim Kardashian gibi dolgun ama düzgün vücut şekline sahip kadınlar popülerlik kazanmaya başladı.

7

Bununla birlikte, araştırmacılar son 50 yılda erkeklerin çok seçici olduklarını belirtiyorlar. Sadece kalçalar, memeler ve bel arasında keskin bir kontrastı olan kadınları değil, aynı zamanda vücut kitle indeksi düşük olanları tercih ediyorlar. Bu da ince androjen kızları sevdikleri anlamına geliyor .

9

Peki tüm bunların ışığında yakın gelecekte kadın vücudu neye benzeyecek?

Yakın bir gelecekte, kusursuz bir kadının vücudu oldukça ince kalacaktır. Ve bunun birkaç nedeni var:

Küreselleşme

Televizyon ve internet tüm dünyada yaygınlaştı. Geleneksel Porto Riko, Samoa ve Tanzanya toplulukları dolgun kadınları her zaman takdir etmişlerdir. Ancak 1990'lı yıllardan itibaren dolgunluğu Avrupa ülkelerinden etkilenen çirkin bir şey olarak algılamaya başladılar.
Fiziksel emeğin hala önemli olduğu kırsal alanlarda, güçlü ve büyük kadınların şekilleri hala takdir edilmektedir. Ancak, erkekler  köyden kente taşındıkça tercihlerini daha ince kadınlar ile değiştirmeye başlar.

Nüfusun göreceli doygunluğu

Anladığımız gibi, savaş ya da kıtlık olmazsa, erkekler daha ince kadınları tercih eder. Ve medeni dünyadaki ülkelerin çoğunun yemek için yeterli yiyeceğe sahip olması nedeniyle dolgun şekiller obezite ile ilişkilendirilecektir.

“Kum saati” vücut şekli olan kadınlar

İnce bir bel ve geniş kalçaların öncelikleri arasında kalması muhtemeldir. Ancak, moda endüstrisinin etkisiyle zayıf kızlar için eğilim daha popüler olmaya devam edecek.

Reklamların algısı

Moda tasarımcıları en çok zayıf kkadınları (genellikle çocuksu bir görünüme sahip) tercih eder çünkü kıyafetler üzerlerinde iyi durur. Bilgisayar programlarıyla çalıştıkları için , sadece ince vücutlar değil, aynı zamanda basitçe bulunamayan vücut şekilleri oluşturmakta da özgürler .

Aynı zamanda, istatistiklere göre, genç bir kız çeşitli medya kanallarından günlük 180 dakika bilgi alırken, ailesiyle sadece 10 dakika geçiriyor. Böylece, gerçekçi olmayan güzellik standartları giderek bilincimize ve çocuklarımızın bilincine dahil edilmektedir.

Elbette, bazı kadınlar ve büyük beden modelleri modayı bir dereceye kadar etkiledi, ancak etkinin uzun ömürlü olması pek mümkün değil. Ek olarak, moda tasarımcıları , diğer kadın şekillerini göz ardı ederek “kum saati” vücut şekli için kıyafetler oluşturmaya devam ediyor . Moda tasarımcılarının favori şekillerine sahip olan kadınların miktarı dünya nüfusun % 8'inden fazla değil.

Cinsiyetler arasındaki sınırları kaldırmak

Ünlüler de dahil olmak üzere gittikçe daha fazla insan feminizm fikrinden etkilenerek androjen olmaya devam ediyor.  Bunun iyi ya da kötü olup olmadığına karar vermek size kalmış, ancak yakın gelecekte kadınsı güzellik standardının herhangi bir cinsiyet göstergesinden yoksun olması muhtemeldir .


PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Büyük külotlara son! Regl döneminde artık...Büyük külotlara son! Regl döneminde artık...
Tüm kadınların sorunu! Artık ne iğne ne de lazer kullanılacakTüm kadınların sorunu! Artık ne iğne ne de lazer kullanılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mükemmel beden fikri kadın beden algısı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Çok eşli hayata dikkat! Özellikle yazın...

Çok eşli hayata dikkat! Özellikle yazın...

Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Büyük külotlara son! Regl döneminde artık...

Büyük külotlara son! Regl döneminde artık...

Doğum sonrası mesajı! Annenin acı çeken anlardaki güçlü görüntüsü viral oldu

Doğum sonrası mesajı! Annenin acı çeken anlardaki güçlü görüntüsü viral oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Bu yöntem ölüme yol açıyor! Güzelleşeyim derken...

Bu yöntem ölüme yol açıyor! Güzelleşeyim derken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bridget Jones tarzı külotlara son! İşte 18 ay dayanıklı regl dönemine uygun iç çamaşırı

Büyük külotlara son! Regl döneminde artık...

Vücuttaki çatlak çizgilerine son veren yöntem striort

Tüm kadınların sorunu! Artık ne iğne ne de lazer kullanılacak

Güzellik bariyeri! ABD'li girişimci makyajı bozulmasın diye duş kalkanı üretti

'Bir bu kalmıştı' diyebilirsiniz ama duş alırken bunu yapmak...

Hangi sıklıkta yapıldığı bilinmiyor! Bakın sütyen değişimi ne zaman olmalı?

Hangi sıklıkta yapıldığı bilinmiyor! Bakın sütyen değişimi ne zaman olmalı?

Yüzdeki sivilceler artık tarih oluyor!

Yüzdeki sivilceler artık tarih oluyor!

Kusursuz görünmenize yardımcı olabilecek 7 paha biçilmez güzellik hilesi

Sararan tırnağa, kararan koltuk altına bunu uygulayın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.