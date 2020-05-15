Mükemmel bir cilde sahip olmak işte bu kadar kolay! Güzellerin sır gibi sakladığı...

Cildimizin temel ihtiyaçları uyku, nem, stressiz ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu faktörler sağlanamadığında cilt problemleri de ortaya çıkmaya başlar. Bunu engellemek ise oldukça kolay!

CİLT TİPİNİZİ VE HASSASİYETLERİNİZİ BELİRLEYİN!

Cildinize ideal bakımı yapabilmek için cildinizin neye ihtiyaç duyduğunu bilmelisiniz. Bunun için temel aşama ise cilt tipinizi doğru bir şekilde belirleyebilmektir.

Seçeceğiniz nemlendiriciler ve diğer ürünler cilt tipine uygun olmalı. Gergin, kaşıntılı, çatlak ve dökülmelere meyilli bir cildiniz varsa kuru cilt tipine sahip olabilirsiniz. Geniş gözenekli, akne ve sivilce eğilimi olan, parlak bir cildiniz var ise yağlı cilt tipi sizi tanımlıyor olabilir. Peki, ya her ikisi de değilse? T bölgeniz yağlı ve parlak, yanaklarınız kuru ve gergin ise karma cilt tipine sahipsiniz demektir.

Tüm bunlara hassasiyet ve alerjiler eklenebilir. Bu durumda, dermatolog kontrolü oldukça önemlidir. Ufak tefek cilt problemleri için ise uygun bakım ve temiz bir cilt çözüm olabilir.

GÜNEŞ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN!

Pek çok kadın, yaz aylarında dışarıya çıkmadan önce güneş kremi kullanır. Kış aylarında ise güneş kremleri rafa kaldırılır. Havaların soğuk olması, güneşin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Etkisini yaz ayları kadar net hissedemesek de güneşin zararlı ışınları yaz kış cildinizi etkiler. Bu sebeple, dört mevsim cilt tipinizle uyumlu bir güneş kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz.