Mükemmel bir cilde sahip olmak işte bu kadar kolay! Güzellerin sır gibi sakladığı...

Cildimizin temel ihtiyaçları uyku, nem, stressiz ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu faktörler sağlanamadığında cilt problemleri de ortaya çıkmaya başlar. Bunu engellemek ise oldukça kolay!
Cildinize ideal bakımı yapabilmek için cildinizin neye ihtiyaç duyduğunu bilmelisiniz. Bunun için temel aşama ise cilt tipinizi doğru bir şekilde belirleyebilmektir.
Seçeceğiniz nemlendiriciler ve diğer ürünler cilt tipine uygun olmalı. Gergin, kaşıntılı, çatlak ve dökülmelere meyilli bir cildiniz varsa kuru cilt tipine sahip olabilirsiniz. Geniş gözenekli, akne ve sivilce eğilimi olan, parlak bir cildiniz var ise yağlı cilt tipi sizi tanımlıyor olabilir. Peki, ya her ikisi de değilse? T bölgeniz yağlı ve parlak, yanaklarınız kuru ve gergin ise karma cilt tipine sahipsiniz demektir.
Tüm bunlara hassasiyet ve alerjiler eklenebilir. Bu durumda, dermatolog kontrolü oldukça önemlidir. Ufak tefek cilt problemleri için ise uygun bakım ve temiz bir cilt çözüm olabilir.
Pek çok kadın, yaz aylarında dışarıya çıkmadan önce güneş kremi kullanır. Kış aylarında ise güneş kremleri rafa kaldırılır. Havaların soğuk olması, güneşin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Etkisini yaz ayları kadar net hissedemesek de güneşin zararlı ışınları yaz kış cildinizi etkiler. Bu sebeple, dört mevsim cilt tipinizle uyumlu bir güneş kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz.
Güzel görünümlü bir cilt elde etmeye çalışırken bazen cildinizin ihtiyaç duyduğundan fazlasını uygulayabilirsiniz. Unutmayın ki, cildiniz size özel ve eşsizdir. Başkasının kullanıp çok memnun kaldığı bir ürün sizin cildinize zarar verebilir. Bu yüzden, kullanacağınız tüm ürünlerde önce doktorunuza, sonra kendi deneyimlerinize güvenin. Cildinize ihtiyaç duyduğundan fazlasını vermek de zararlıdır.
Son yıllarda popüler hale gelen doğallaşma çabası, bilinçsizce yapıldığında oldukça tehlikelidir. Doğaya ve yeşile dönmek elbette güzel fakat mesele sağlığınız olduğunda durup düşünmelisiniz. Cildiniz için kullandığınız ürünler cildin pH değeriyle uyumlu olmalı.
Fazla asidik ya da bazik ürünler cildinize kalıcı zararlar verebilir. Örneğin, limon faydalı bir besindir fakat cilt bakımında asidik olması sebebiyle cildinize zarar verebilir. Bitkiler hangi oranlarda, nasıl kullanılması gerektiği bilindiğinde faydalı olur. Bu bilgilerin tamamına sahip olmak ise oldukça güç. Dermatolog tavsiyesiyle yapabileceğiniz doğal maskeler haricindeki bitki ve yiyecekleri cildinizde denemekten kaçınmalısınız.
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