Mükemmel bir popo için 30 günlük egzersiz planı

Ne yapmak gerekir? Günün hangi bölümünde olursa olsun çömelmeyi unutmayın. Bu egzersizleri alışılmış egzersiz planınıza eklerseniz daha da büyük sonuçlar aldığınızı göreceksiniz.

Temel squat

Oldukça basit! Dik durun, omuz genişliğinden biraz daha geniş ayaklarınızı açın. Mümkün olduğunca çömelin, kalçalarınızın gergin olduğundan emin olun.

Tek bacak çömelme

Düz durun ve kollarınızı ileri doğru uzatın. Tek bacağınız gerideyken diğer bacağınızın üzerinde dengede durun ve dizinizi hafifçe kırın. Arkadaki bacağınızı yere doğru yaklaştırarak çömelin. Sırtınız dik bir şekilde hafif öne doğru eğilin. Arkadaki bacağınızı yere temas ettirmeden vücudunuzu olabildiğince aşağıya doğru indirin. Bekleyin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Sumo squat

Bacaklar omuz genişliğinden fazla açılır. Bu şekilde hareket, iç bacaklarda daha etkili olur ve sakatlanma riski minimuma çekilir. Ayak parmak uçları hafif dışarıya doğru çevrilir. Karın içeride, kalça dışarıya çevrilmiş bir duruş pozisyonu alınmalıdır. Sırt dik olmalıdır. Bel, yuvarlak bir açı almalıdır. Arkanızda sanki bir sandalye var ve ona oturuyormuş gibi bir pozisyon almalısınız. Kollar önde yere paralel ya da boynu baskılamayacak şekilde ensede birleştirilebilir. Yavaşça aşağıya doğru inerken nefes almalısınız. Kalkarken nefes vermelisiniz. Kalkarken iç bacaklarınızı sıkmalısınız. Sırt dik olmalı, öne eğilmemelisiniz.