Münir Özkul Akademi Beyoğlu'nda anıldı

İSTANBUL (AA) - "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen Münir Özkul, vefatının birinci yılında "Hepimizin Hocası Münir Özkul Nam-ı Diğer Mahmut Hoca" başlıklı söyleşiyle anıldı. Akademi Beyoğlu'nun Akademi Sahne Salonu'nda düzenlenen programa, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, eşi Umman Özkul, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, oyuncular Deniz Akbulut, Teoman Ayık, Tuncay Akça, Berat Efe Parlar'ın yanı sıra sanatçının arkadaşları ve sevenleri katıldı. Münir Özkul'un hayatı ile sinema ve tiyatro oyunculuğunun konuşulduğu programın moderatörlüğünü Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren yaptı. Dağdeviren, Münir Özkul'un sadece bir sanatçı veya bir oyuncu olmadığını belirterek, "Türkiye'nin belleği, birçok güzel mesajın kodlarımıza işlemesinin nedeni olan insandır." dedi. Özkul'un sevgi, ışık, güzellik ve insanlığının çocukken seyrettiği bütün filmlerde açıkça kendini gösterdiğini ifade eden Dağdeviren, usta oyuncunun oynadığı bütün karakterlerde şefkatinin dikkati çektiğini vurguladı.

Münir Özkul'un oynadığı filmlerin çok bilinen sahnelerinden oluşan bir videonun gösterilmesinin ardından Dağdeviren, söyleşiye katılan konuşmacıları takdim etti. - "Özkul'dan çok şey öğrendim" Film Sanayii Ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) Vakfı Başkanı Engin Çağlar, birlikte oynadığı filmlerde Özkul'dan çok şey öğrendiğini söyledi. Önceki neslin oyuncularının farkında olmadan kendisine hocalık yaptığını anlatan Çağlar, şunları kaydetti: "Ben hep karşısına geçip nasıl oynuyor, nereden geliyor, yüzünü nereye dönüyor, kamera ile ilişkisi nasıl diye bakardım. Farkında değildi ama bana hocalık yapıyordu." Çeşitli yapımlarda Münir Özkul ile birlikte oynadığını anımsatan Çağlar, Özkul'un Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olduğunu, kendisiyle aynı filmde yer almış olmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi. - "Saatinden önce elbisesiyle sete gelirdi" Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SE-SAM) Başkanı Yılmaz Atadeniz ise Özkul'un her zaman elbisesini giymiş şekilde, hazır olarak saatinden önce sete geldiğini söyledi.