HABER

Münir Özkul kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Sanatçının ölümünün birinci yılı dolayısıyla Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi - Münir Özkul'un kızı Güner Özkul: - "Babam ve arkadaşları, canlandırdıkları karakterler ve bize aşıladıkları değerlerle sonsuza dek kalbimizde yaşayacaklar"

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul, ölümünün 1. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Özkul'un kızı Güner Özkul, sanatçının Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende, "Bugün babamız aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Babamız diyorum çünkü o hepimizin babasıydı ve onu anmak için ailece toplandık." dedi.

Küçük bir çocukken Bakırköy'e akraba ziyaretine geldiklerinde babasının "Bak paşa deden orada yatıyor." diyerek mezarlığı gösterdiğini ifade eden Özkul, "O zamanlar hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu ve bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip 'Bak deden orada yatıyor' diyeceğim de aklımın ucundan geçmezdi." şeklinde konuştu.

Özkul, babasının kabrini düzenleyen Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü. Babam ve arkadaşları, canlandırdıkları karakterler ve bize aşıladıkları değerlerle sonsuza dek kalbimizde yaşayacaklar." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Türk sinemasının yetiştirdiği çok büyük bir değer olan Münir Özkul'u ölümünün birinci yılında anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Münir Özkul'un Bakırköy'den yetişen çok sayıdaki sanatçıdan biri olduğunu dile getiren Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kez daha değerli sanatçımızı saygıyla, özlemle ve büyük bir sevgiyle anıyoruz. Ona olan özlemimiz her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye'de sinema yaparken emeğin, sevginin, kardeşliğin ve ailenin değerini bize en iyi anlatan sanatçılardan biriydi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Kerimoğlu, Bakırköy'de doğup büyüyen ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olarak Münir Özkul'u yad etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine, sanatçının ailesinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" tiplemesiyle tanınan, aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından "devlet sanatçısı" unvanı verilen Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de 93 yaşında yaşamını yitirmişti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Abant yolunda kar ulaşımı durdurduAbant yolunda kar ulaşımı durdurdu
Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliğiSilopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma Bakırköy Bakırköy Mezarlığı bülent kerimoğlu hababam sınıfı Münir Özkul

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.