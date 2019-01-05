Münir Özkul kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul, ölümünün 1. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Özkul'un kızı Güner Özkul, sanatçının Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende, "Bugün babamız aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Babamız diyorum çünkü o hepimizin babasıydı ve onu anmak için ailece toplandık." dedi.

Küçük bir çocukken Bakırköy'e akraba ziyaretine geldiklerinde babasının "Bak paşa deden orada yatıyor." diyerek mezarlığı gösterdiğini ifade eden Özkul, "O zamanlar hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu ve bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip 'Bak deden orada yatıyor' diyeceğim de aklımın ucundan geçmezdi." şeklinde konuştu.

Özkul, babasının kabrini düzenleyen Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü. Babam ve arkadaşları, canlandırdıkları karakterler ve bize aşıladıkları değerlerle sonsuza dek kalbimizde yaşayacaklar." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Türk sinemasının yetiştirdiği çok büyük bir değer olan Münir Özkul'u ölümünün birinci yılında anmak için bir araya geldiklerini söyledi.