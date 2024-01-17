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  4. Murat Boz'dan kas şov... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! 'Üff sırta bak...'

Murat Boz'dan kas şov... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! 'Üff sırta bak...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 12:51 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Murat Boz'un son paylaşımı da gündem oldu. Boz, Instagram hesabından sırt kaslarını paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Başarılı şarkıcılık hayatının yanında özel hayatı da merak edilen Murat Boz en son YouTube'da yayınlanan 'Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olmuştu. Melis İşiten'in sorularını yanıtlayan Boz'un seks itirafı çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcının son paylaşımı da gündem oldu. Murat Boz 11.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sırt kaslarını paylaştı. Paylaşıma "Sabah seti meditasyonu" notunu düştü.

murat boz88

Paylaşım kısa sürede gündem oldu. Beğeni ve yorum yağdı. Boz fit vücuduyla dikkat çekti. "Bu nasıl bir meditasyon", "Üfff", "Sırta bak" gibi yorumlar yapıldı.

murat boz88


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Murat Boz
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