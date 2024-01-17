Murat Boz'dan kas şov... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! 'Üff sırta bak...'

Başarılı şarkıcılık hayatının yanında özel hayatı da merak edilen Murat Boz en son YouTube'da yayınlanan 'Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olmuştu. Melis İşiten'in sorularını yanıtlayan Boz'un seks itirafı çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcının son paylaşımı da gündem oldu. Murat Boz 11.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sırt kaslarını paylaştı. Paylaşıma "Sabah seti meditasyonu" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede gündem oldu. Beğeni ve yorum yağdı. Boz fit vücuduyla dikkat çekti. "Bu nasıl bir meditasyon", "Üfff", "Sırta bak" gibi yorumlar yapıldı.







