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Murat Nehri'ne giren çocukların boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Vali İlker Gündüzöz: - "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor"

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulduğunu, bir çocuğun hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.

Çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Murat Nehri muş

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