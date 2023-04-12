HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Murat Ongun dekont paylaşarak açıkladı! Ekrem İmamoğlu da maaş almayacak, depremzedelere bağışlandı

Murat Ongun dekont paylaşarak açıkladı! Ekrem İmamoğlu da maaş almayacak, depremzedelere bağışlandı

12.04.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim süreci boyunca belediyeden maaş alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'dan geldi. İmamoğlu'nun 12 aylık maaşını depremzedelere bağışladığını hatırlatan Ongun, "Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

Murat Ongun dekont paylaşarak açıkladı! Ekrem İmamoğlu da maaş almayacak, depremzedelere bağışlandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim propagandası süreci boyunca belediyeden maaş almayacağını açıklamıştı. Yavaş yaptığı açıklamada "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

İMAMOĞLU SEÇİM SÜRECİNDE MAAŞ ALACAK MI?

Yavaş'ın maaş kararı sonrası gözlerin çevrildiği bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da nasıl bir yol izleyeceği belli oldu.

Konuyla ilgili açıklama İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'dan geldi.

İlginizi Çekebilir

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

 'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

 Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

 İstifa etmişti! Eski belediye başkanı da milletvekili adayı oldu

İstifa etmişti! Eski belediye başkanı da milletvekili adayı oldu

"12 AYLIK MAAŞINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI"

Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."

GFDGDGH

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Destici'nin "Tito artığı" çıkışına Erkan Baş'tan çok sert yanıt!Destici'nin "Tito artığı" çıkışına Erkan Baş'tan çok sert yanıt!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı!Kılıçdaroğlu'ndan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı!
3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim Murat Ongun maaş

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Bünyamin Sürmeli 'Kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! 16 il için uyarı

Bünyamin Sürmeli 'Kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! 16 il için uyarı

İlginizi Çekebilir

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.