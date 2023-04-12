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  4. 'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı: Son seçim anketinde cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekti! 'Sürpriz olur' dedi, önde giden ismi söyledi

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı: Son seçim anketinde cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekti! 'Sürpriz olur' dedi, önde giden ismi söyledi

12.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine yaklaşık bir ay kala seçim anketlerindeki son durum merak konusu oldu. Yaptıkları son anket çalışmasındaki sonuçları paylaşan Metropoll Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde olan ismi de belirten Sencar, Muharrem İnce içinse dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar, kamuoyunda tartışılan oy dağılımıyla ilgili ise "Büyük bir şehir efsanesi" diye konuştu.

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı: Son seçim anketinde cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekti! 'Sürpriz olur' dedi, önde giden ismi söyledi

Seçimlere 32 gün kala milletvekili aday listelerinin de netleşmesiyle partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları merak konusu oldu. Dün AK Parti seçim beyannamesinin açıklanmasıyla iktidar kanadı da resmen seçim startını verirken, Millet İttifakı cephesi ise meydanlara inmeye başladı. Partiler ve cumhurbaşkanı adayları tüm güçlerini seçimlere harcarken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi.

SON SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştığı cumhurbaşkanı seçimlerinde oy oranları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Metropoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar anketlerdeki son durumu payaştı.

SENCAR

Gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Sencar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını iddia eden Sencar, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı.

"ŞU AN ÖNDE GİDEN İSİM..."

Sencar yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın oyu yüzde 42 bandında. Erdoğan'ın oyu buralarda kalabilir. 5-6 oy önce yüzde 35'lerde olan Kılıçdaroğlu'nun oyu da 42-45 oldu. Ve henüz Kılıçdaroğlu'nun tıkandığını düşünmüyorum. Daha da artırabilir. Şu an önde giden isim Kılıçdaroğlu diye gözüküyor." dedi.

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Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Sencar, şöyle konuştu;

"MUHARREM İNCE YÜZDE 5'İ GEÇERSE SÜRPRİZ OLUR"

"Ocak ayı araştırmasında Memleket Partisi'nin oyu binde 3'tü. Deprem sürecinde görünürlüğü çok arttı Muharrem Bey'in ama Nisan ayında düştü tekrar. Muharrem Bey'in yüzde 5'in üzerinde bir oyu benim için sürpriz olur.

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"BÜYÜK BİR ŞEHİR EFSANESİ"

Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmene "İnce adaylıktan çekilirse kime oy verirsiniz?" diye sorduklarında dikkat çeken cevaplar aldıklarını belirten Sencar, "Yüzde 30'u Kılıçdaroğlu'na yüzde 24'ü Erdoğan'a 'veririm' diyor. Yüzde 23'ü Sinan Oğan'a veririm diğer kısmı da sandığa gitmem diyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'ye oy verenlerin büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na gideceği büyük bir şehir efsanesi." diye konuştu.

SİNAN OĞAN'IN OY ORANI

Özer, bir diğer cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy oranının ise yüzde 2 seviyelerine yakın olduğunu sözlerine ekledi.

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