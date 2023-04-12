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Erdoğan'ın vaatleri seçmeni nasıl etkiler? 'Çok tuhaf bir şey! Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

12.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan madde madde müjdelerini açıklarken, söz konusu vaatlerin seçmen nezdinde nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu oldu. Vaatlerin oy oranına çok büyük bir etki etmeyeceğini savunan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakcı, "Çok tuhaf bir şey! Enteresan" diyerek AK Parti'nin şu anki son oy oranını açıkladı.

Erdoğan'ın vaatleri seçmeni nasıl etkiler? 'Çok tuhaf bir şey! Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Seçimlere 32 gün kala siyaset kulisleri giderek hareketlenirken, AK Parti de seçim beyannamesi maddelerini açıkladı. Dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla birlikte seçim vaatleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 saatin üzerinde süren konuşması boyunca pek çok müjdeyi ilk kez açıkladı.

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Özellikle ekonomi alanında pek çok maddenin yer aldığı seçim beyannamesinin seçmen nezdinde nasıl bir etkisi olacağı da merak konusu oldu. CNN TÜRK canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakcı, AK Parti'nin şu anki oy oranını açıklarken, sunulan vaatlerin etkisinden bahsetti.

"21 yıl boyunca yüzde 50 oy alan başka bir iktidar ne görüyorum ne duyuyorum" diyen Bayrakcı, "AK Parti'yi övmüyorum, rakamını söylüyorum. Durumu, sonucu söylüyorum. Durum bu" dedi.

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Bayrakcı'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"AK PARTİ'NİN ALACAĞI OY BELLİ"

"AK Parti'nin alacağı oy takribi olarak belli. Bütün anketlerin ortalamasına baktığım zaman AK Parti'nin oy oranının yüzde 34-40 arasında değiştiğini söyleyebilirim. Yani bu 29 değil, 31 değil ama... Bunu şunun için söylüyorum. 6. seçime rağmen 21 yıla rağmen AK Parti hâlâ birinci parti. Bu enteresan. Yani birinciliği alamıyorsunuz elinden. AK Parti'yi övmüyorum, rakamını söylüyorum. Durumu, sonucu söylüyorum. Durum bu.

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ERDOĞAN'IN VAATLERİ OY ORANINA YANSIR MI?

Hal böyle olunca bu tür açıklamalar bana göre olumlu ya da olumsuz anlamda yarım puan dair etki yapmaz. Çünkü zaten 21 yıldır durum bu. Dünyada da bu böyle insanlar lidere çok bakıyor. Üslup, konulara yaklaşım, hitabet... Tabiki de icraatler de çok önemli. Mesela dolar 8 sene boyunca 1,5-2 TL seviyelerinde seyretti. Ben hiçbir zaman böyle bir dönem hatırlamıyorum. Şimdi bunlar avantaj sağlıyor.

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Son 4-5 yıldır ekonomideki sıkıntılar da elbette puan kaybettiriyor ama bunu da başka icraatlerinizle kapatmaya çalışıyorsunuz. AK Parti'nin açıkladığı vaatler onun için çok 3. planda kalıyor. Olaya bir bütün olarak bakıyorum. Seçimin kaderini değiştirecek bir şey olarak düşünmüyorum.

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"21 YIL BOYUNCA YÜZDE 50 OY ALAN BAŞKA BİR İKTİDAR NE GÖRÜYORUM NE DUYUYORUM"

Özetle şunu söylemek istiyorum. Karşımızda enteresan bir 21 yıl var. Bütün dünyaya baktığım zaman böyle 21 yıl boyunca yüzde 50 oy alan bir iktidar ne görüyorum ne duyuyorum. Bu tuhaf bir şey yani. "

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