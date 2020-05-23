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Murat Yıldırım’dan kan bağışına davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Murat Yıldırım eşi İmane Elbani ile birlikte Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek, kan bağışında bulundu.

Murat Yıldırım’dan kan bağışına davet

Murat Yıldırım herkesi kan bağışına davet ederek “ Covid 19 salgını ve ramazan ayı ile birlikte kan stoğunun kritik noktanın altına düştüğünü öğrendik. Buraya gelerek 15 dakikada kan veriyorsunuz ve 3 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Hepinizi davet ediyoruz” dedi.

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Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da Murat Yıldırım’a eşlik etti ve daha sonrasında hazırlanan teşekkür plaketini taktim etti.

Murat Yıldırım, kanser hastası olan bir hayranıyla da görüntülü konuştu ve salgın döneminin bitmesiyle birlikte kendisini dizi setinde misafir edeceğini belirtti.

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