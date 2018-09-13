HABER

Murgul Karagöl turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Ömer Doğanay: - "Amacımız Murgul Karagöl'ü de diğer Karagöllerimiz gibi kısa süre içinde turizme kazandırmaktır"

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, Murgul Karagöl'ü kısa süre içinde turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Vali Doğanay, Murgul Kaymakamı Arif Oltulu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu ile Murgul ilçesine bağlı Damar köyünde doğal güzelliğiyle ünlü Tiryal Dağı eteğindeki Karagöl'de incelemelerde bulundu.

Doğanay, yaptığı açıklamada, kentin geleceğinin turizmde olduğunu belirterek, Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Artvin'in bağrında barındırdığı Karagöller'in kentin turizmine önemli katkılar sağladığına işaret eden Doğanay, Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller'e ilginin artarak sürdüğünü anlattı.

Doğanay, geçen yıl sadece Borçka Karagöl'ü yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "İlin ekonomisine büyük katkı sunuldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatili süresince Borçka Karagöl, son yıllardaki en yoğun günlerini yaşadı. Tatil süresince yaklaşık 70 bin kişi Karagöl'ü ziyaret etti." diye konuştu.

"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat'taki Karagöl'ün de ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Vali Doğanay, Murgul'un Damar köyündeki krater gölünü de turizme kazandırmak için yoğun çalışmalar yürüttükleri bilgisini verdi.

Doğanay, Karagöl'e rahat ve konforlu ulaşım sağlamak için başlattıkları, 5 kilometresi ham yol olmak üzere 7 kilometre uzunluğundaki yol genişletme ve sanat yapısı çalışmalarını incelediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca burada sosyal tesis kurulmasını planlıyoruz. Amacımız Murgul Karagöl'ü de diğer Karagöllerimiz gibi kısa süre içinde turizme kazandırmaktır. Böylece başta ilçemiz olmak üzere ilimizdeki turizm hareketliliğini artırarak yöre insanının turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Doğanay, Murgul Kaymakamı Arif Oltu'dan ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Bakan Kasapoğlu, 'Dünya Ralli Şampiyonası' için Marmaris'teBakan Kasapoğlu, 'Dünya Ralli Şampiyonası' için Marmaris'te
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin Artvin Valisi Ömer Doğanay karagöl Murgul turizm

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

İlginizi Çekebilir

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.