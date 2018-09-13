Murgul Karagöl turizme kazandırılacak

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, Murgul Karagöl'ü kısa süre içinde turizme kazandırmak istediklerini söyledi.
Vali Doğanay, Murgul Kaymakamı Arif Oltulu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu ile Murgul ilçesine bağlı Damar köyünde doğal güzelliğiyle ünlü Tiryal Dağı eteğindeki Karagöl'de incelemelerde bulundu.
Doğanay, yaptığı açıklamada, kentin geleceğinin turizmde olduğunu belirterek, Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.
Artvin'in bağrında barındırdığı Karagöller'in kentin turizmine önemli katkılar sağladığına işaret eden Doğanay, Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller'e ilginin artarak sürdüğünü anlattı.
Doğanay, geçen yıl sadece Borçka Karagöl'ü yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "İlin ekonomisine büyük katkı sunuldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatili süresince Borçka Karagöl, son yıllardaki en yoğun günlerini yaşadı. Tatil süresince yaklaşık 70 bin kişi Karagöl'ü ziyaret etti." diye konuştu.
"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat'taki Karagöl'ün de ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Vali Doğanay, Murgul'un Damar köyündeki krater gölünü de turizme kazandırmak için yoğun çalışmalar yürüttükleri bilgisini verdi.
Doğanay, Karagöl'e rahat ve konforlu ulaşım sağlamak için başlattıkları, 5 kilometresi ham yol olmak üzere 7 kilometre uzunluğundaki yol genişletme ve sanat yapısı çalışmalarını incelediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Ayrıca burada sosyal tesis kurulmasını planlıyoruz. Amacımız Murgul Karagöl'ü de diğer Karagöllerimiz gibi kısa süre içinde turizme kazandırmaktır. Böylece başta ilçemiz olmak üzere ilimizdeki turizm hareketliliğini artırarak yöre insanının turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz."
Doğanay, Murgul Kaymakamı Arif Oltu'dan ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.
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