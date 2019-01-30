Muş’ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Muş’ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Üçevler yolunda kar kalınlığının 5-6 metreyi bulması ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılıyor.

Köyüne gitmeye çalışan Osman Çete isimli vatandaş, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Üçevler grup köy yolunun açılmakta olduğunu söyledi. Günlerdir kar yağışının sürdüğünü kaydeden Çete, "2-3 gündür süren bu kar yağışından dolayı şu anda kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi göstermektedir. İl Özel İdaresi ekipleri bir çığ tehlikesi yaşadı. Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun bir şekilde çalışılıyor" dedi.

Ekipler çığ tehlikesi yaşadı

İl Özel İdaresi Operatör Şefi Nazım Diner, Üçevler grup köy yolunda karla mücadele yaptıklarını belirterek, “Büyük bir hızla çalışıyoruz. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçiyor. 2 kepçe ile çalışıyoruz. Yarım saat önce bir çığ tehlikesi geçirdik. Allah’a çok şükür zayiatsız o çığ tehlikesini atlattık. Bir aksilik olmazsa Üçevler’e ulaşabiliriz" diye konuştu.

