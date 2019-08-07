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Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 00:17 | Son Güncelleme

Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bulanık istikametine giden Abdullah Maral (36) yönetimindeki 35 KD 3603 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Arakonak köyü yakınlarında seyir halindeki traktörün römorkuna, aynı güzergahtan gelen tır da otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüsü Maral ile Pınar (34), Muhammed Eymen (5) ve Fatma Zeynep Maral (1) yaralandı.

Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Plakaları ve kimlikleri belirlenemeyen traktör ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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Bulanık muş trafik kazası yaralı

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