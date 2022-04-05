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Mustafa Baki Ersoy kimdir, kaç yaşında? MHP Kayseri Milletvekili Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi!

05.04.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Baki Ersoy kimdir? MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yapmış olduğu açıklamaların ardından partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğü çerçevesinde disipline sevki hakkında yazılı açıklama yaptı. Peki; Mustafa Baki Ersoy kimdir?

Mustafa Baki Ersoy kimdir, kaç yaşında? MHP Kayseri Milletvekili Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi!

Mustafa Baki Ersoy kimdir? MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Milletvekili Ersoy, basına yaptığı açıklama nedeniyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

NE OLDU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğü çerçevesinde disipline sevki hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

MUSTAFA BAKİ ERSOY KİMDİR?

Aslen Yozgatlı olan Mustafa Baki Ersoy, 3 Nisan 1981 tarihinde doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas illerinde tamamlayıp lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamlamıştır. Mustafa Baki Ersoy, yüksek öğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Hukuk fakültesinde özel hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Üniversite eğitimine devam ederken iş hayatına atılan Ersoy, Ersoy Müteahhitlik ve Sipil Zeytincilik yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı bünyesinde Birim Başkanlıkları görevlerinde aktif olarak yer alan Ersoy, Erciyes Üniversitesinde Üniversite teşkilat başkanlığı yapmıştır. 2007-2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Daha sonra 8 şubat 2015 tarihinde Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı seçilen Ersoy 27. Dönem milletvekili Aday Adaylığı nedeniyle istifa etmiştir. MHP'den milletvekili seçilen Ersoy evli ve 4 çocuk babasıdır. 5 Nisan 2022 tarihinde MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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