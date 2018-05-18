MAGAZİN

Mustafa Sandal Paris Hilton'a sahnede eşlik edecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, podyumda şarkıcı Mustafa Sandal ile bir araya gelecek. 10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Paris Hilton’a Mustafa Sandal bir şarkı ile eşlik edecek.

Mustafa Sandal Paris Hilton'a sahnede eşlik edecek

The Land of Legends’ta özel olarak kurulacak podyumda Türkiye’nin ünlü mankenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak.

5 BİN KİŞİYE SESLENECEKLER
Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30 farklı ülkeden gelecek beş bin kişinin karşısında şarkısını seslendirecek olan Mustafa Sandal’ın özellikle Rusya’da önemli bir hayran kitlesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Moskova’nın en ünlü sahnesi olan Crocus City Hall’da bir konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal paris hilton

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