Geniş Aile'nin Kahveci Devir Abi'si Mustafa Uzunyılmaz yolda kalp krizi geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Geniş Aile dizisine Kahveci Devir Abi olarak tanınan ve "Her Daim" repliği hafızalara kazınan Mustafa Uzunyılmaz'dan endişelendiren haber geldi.

“Geniş Aile”, “Kaygısızlar”, “Gülşen Abi” ve ‘’Vay Anam Vay’’ dizilerinde oynadığı birbirinden renkli karakterlerle tanınan usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım’ rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.



