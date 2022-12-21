Müstehcen hesabı ifşa edildi! “Patronum iş arkadaşlarımın dikkatini dağıttığımı söyleyerek beni kovdu”

Yaklaşık 10 yıl boyunca bir araba galerisinde satış danışmanı olarak görev yaptığını dile getiren Sparky Clarky, OnlyFans hesabının ifşa edilmesinden sonra işine son verildiğini dile getirdi. Sosyal medya hesabı nedeniyle iş yerindekilerin kendisine ön yargıyla yaklaştığını ifade eden Clarky, patronunun iş arkadaşlarının dikkatini dağıttığı için kovduğunu söyledi. İşine son verildiği konuşmada fenomen isim patronunun diğer iş arkadaşlarının işlerini yapmakta zorlanmasının nedeni olarak kendisini gösterdiğini sözlerine ekledi.

SON GÜLEN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Clarky, “Kovulma nedenim bana söylediğinde hiç joşuma gitmedi. Bu resmen cinsiyetçi bir ayrımcılıktı. İki hafta boyunca soru ve suçlamalarla azarlanırken çok ağladım ve çok stresliydim. Kelimenin tam anlamıyla, şimdiye kadar yaşadığım en kötü haftalardan ikisiydi. Beni kovmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar” dedi.

Sosyal medya paylaşımlarının şirket tarafından detaylıca incelendiğini ifade eden Clarky sonunda ise kovulduğunu söyledi. Kadınların toplumsal olarak damgalandığını ve önyargılara maruz kaldığını belirten Clarky, “Kadınları bu şekilde damgalamak gerçekten inanılması güç bir durum. Tüm bunların bilmesini istedim. Bu konuyla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Birbirimizin yanında olmalıyız ve birbirimizi korumalıyız. Şimdi sosyal medya paylaşımın sayesinde önceki maaşımın 10 katını kazanıyorum. Son gülen ben oldum” diye konuştu.