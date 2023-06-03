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Müşteri ortalığı bir anda karıştırdı! Yemekteki tavuk parçasını küçük bulunca restoran sahibine saldırdı

03.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’un Bedok şehrindeki bir alışverişindeki restoranda müşteri ve dükkan sahibi arasında kavga çıktı. Sipariş ettiği yemeğin içindeki tavuğun boyutunu küçük bulan müşteri 55 yaşındaki dükkan sahibine saldırdı. Ortalık bir anda karışırken olaya anında polisler müdahale etti.

Müşteri ortalığı bir anda karıştırdı! Yemekteki tavuk parçasını küçük bulunca restoran sahibine saldırdı

Singapur’un Bedok şehrinde bir restoran sahibi olan 55 yaşındaki Cai Shin Min isimli bir adam ismi açıklanmayan bir müşterisi tarafından darp edildi. Daily News’in haberine göre tuvalette olduğu sırada yemeğin içindeki tavuk miktarını beğenmeyen bir müşterisiyle karşılaşan Cai Shin Min önce adamın şikayetlerini dinledi. Olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada ise müşterinin kendisine saldırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

KAVGANIN NEDENİ KÖRLÜ TAVUK OLDU

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Sipariş ettiği körili tavuk yemeğinin içinde bulunan tavuk parçalarının boyutunun küçük olduğunu ifade eden müşteri dükkan sahibi Min’e önce yumruk attı. Ardından ise 55 yaşındaki adamın kafasını tuvalet fayanslarına iki kez vurdu. Min’in yüzünden kanlar gelmeye başlaması üzerine polise haber verildi.

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Müşteri kaçmaya çalışırken dükkanda çalışan bir garson tarafından kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi. 47 yaşındaki müşteri hakkında soruşturma başlatıldı.

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Singapur körili tavuk restorantlar yemek

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