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"Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son dönemde ticari taksi şoförlerine yönelik artan şikayetler üzerine yetkilerini kullanarak "Genel Emir" yayınladı - Genel Emir'den: - "Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi yasaktır"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son dönemlerde artan şikayetler üzerine yetkilerini kullanarak taksicilere yönelik "Genel Emir" yayınladı.

Valilik internet sitesinden yayınlanan Ersin Yazıcı imzalı "Genel Emir" başlıklı açıklamada, il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı gibi birçok şikayet geldiği belirtildi.

Bu çerçevede valilik yetkileri kullanılarak "Genel Emir" yayınlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince,

- Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması

- Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması

- Ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi

- Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi

- Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması

- Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesi

- Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi

- Araç içinde sigara içilmesi

- Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması

- Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması

- Alkollü iken araç kullanılması yasaktır.

Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır."

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