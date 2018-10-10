"Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son dönemlerde artan şikayetler üzerine yetkilerini kullanarak taksicilere yönelik "Genel Emir" yayınladı.

Valilik internet sitesinden yayınlanan Ersin Yazıcı imzalı "Genel Emir" başlıklı açıklamada, il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı gibi birçok şikayet geldiği belirtildi.

Bu çerçevede valilik yetkileri kullanılarak "Genel Emir" yayınlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince,