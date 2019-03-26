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Musul'daki feribot faciası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Irak'ın Tiflis Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterine şair Tanpınar'ın "Musul Akşamları" şiirini yazarak acıyı paylaştı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için Irak'ın Tiflis Büyükelçiliğine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Musul'da, Dicle nehrinde geçen hafta batan feribotta 103 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Irak'ın Tiflis Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı.

Iraklı meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulunan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, taziye defterine şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Musul Akşamları şiirinden dizeler yazdı.

Geçen hafta, Musul'da Dicle nehrinde bir feribotun batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında feribot işletme müdürü ile 9 çalışanı gözaltına alınmıştı.

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