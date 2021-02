Mutasyon: Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer, Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının çıktığını açıkladı

Prof. Tezer "Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz" dedi.

"Bu virüs her ay 1-2 kez mutasyona uğruyor. O yüzden koruyucu önlemlerin şu dönemde özellikle daha sıkı uygulanması gerekiyor ki önümüzü görebilirim. Virüs her çoğaldığında değişik mutasyonlar meydana gelebiliyor. Her ülkenin farklı mutasyonu, genetik haritası olabilir.

"Şu an tam etkilenmiş durumda değiliz; ama etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın ortasından sonra bunun olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden de bu dönemde alınacak önlemler bunun önünü kesmede önemli olacak."

Tezer Nisan sonuna kadar İngiltere'deki mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olmasının beklendiğini söyledi ve Türkiye'de de bugüne kadar 400 civarında mutasyonlu virüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı Prof. Sharon Peacock da BBC'ye yaptığı açıklamada, bu mutasyonun büyük ihtimalle dünyada yayılacağını söylemişti.

Prof. Tezer Avrupa'daki vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye'de de bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu ve "Ülkemizde de mutasyonlu virüsler artıyor ve bunlar çok daha kolay yayılıyor" diye konuştu.