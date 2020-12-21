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Mutasyon Güney Afrika'ya sıçradı: Farklı bir koronavirüs ortaya çıktı

21.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Mutasyon Güney Afrika'ya sıçradı: Farklı bir koronavirüs ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand Güney Afrika Cumhuriyeti'nde farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığını belirtti.

Briand ortaya çıkan koronavirüs mutasyonuyla ilgili "Virüsler değişir. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkisinin değişip değişmeyeceğini anlamak için ek laboratuvar araştırması yapmamız gerekiyor” dedi. İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ’nün şu anda yeni ortaya çıkan koronavirüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi.

"EK LABORATUVARDA ARAŞTIRILMASI GEREKİR"

Briand, “Virüsler değişir ve şimdi olanlar ise şaşırtıcı değil. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkisinin değişip değişmeyeceğini anlamak için ek laboratuvar araştırması yapmamız gerekiyor. Bu noktada, ölüm oranlarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni virüs mutasyonunun aşıların etkinliğini etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Briand, "Tek dileğimiz olmasıdır" yanıtını verdi. “Birleşik Krallık’ta alınan önlemlerin, aşıların piyasaya sürülme sürecinde (virüsün mutasyonlu halinin) yayılmasını engelleyeceğine inanıyorum” diyen Briand, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

İLK İNGİLTERE'DE TESPİT EDİLDİ

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

HOLLANDA, DANİMARKA VE AVUSTURALYA SIÇRADI

Dünya Sağlık Örgütü aynı mutasyonun, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirdi. İngiltere'nin yeni mutasyon duyurusundan saatler sonra, ilk seyahat yasağı kararı Hollanda hükümetinden gelmişti. Hollanda, 1 Ocak'a kadar tüm yolcu uçuşlarının yasaklandığını açıkladı. Hükümet "yeni virüsün Hollanda'ya yayılması riskini mümkün olduğunca minimize etmek için" yasaklandığını duyurmuştu.

BİR ÇOK ÜLKE İNGİLTERE'YE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Almanya, İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 31 Aralık’a kadar İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Kanada hükümeti de mutasyona uğrayan virüsün İngiltere’de tespit edilmesinin ardından İngiltere’den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı aldı. Güney Amerika ülkeleri Şili, Arjantin ve Kolombiya da İngiltere ile direkt uçuşlarını durdurdu. Şili hükümeti, Salı günü yürürlüğe girecek karar kapsamında İngiltere’ye olan tüm karşılıklı uçuşların askıya alındığını bildirerek son 14 gün içerisinde İngiltere’de bulunanların kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulundu.

Suudi Arabistan da bazı ülkelerde koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Kuveyt de İngiltere’de koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere’den uçuşları yasakladı. Kovid-19'un mutasyon geçirmesinin ardından İsrail, İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı aldı.

GÜNEY AFRİKA'DA FARLI VİRÜS ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı belirtildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti. Öte yandan, uzmanlar mutasyonun, İngiltere'de ortaya çıkandan farklı olduğuna dikkat çekiyor. Salgının, kısa bir süre önce final sınavlarını vererek kutlama yapan gençler arasında hızla yayılması nedeniyle, birçok hastanedeki yatakların büyük ölçüde dolduğu bildirildi.

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