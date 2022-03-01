Mutfağınızın vazgeçilmezleri arasında yer alan tahta ürünlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte detaylar...

Mutfakta en sık kullanılan ürünlerin başında gelen tahta malzemeler, özenle temizlenmedikleri takdirde bakteri oluşumuna neden oluyorlar. Bunun yanı sıra, zamanla yemek kokuları tahta malzemelere işleyip yaptığınız diğer yemeklere geçiyor. Bu soruna evinizde bulunan birkaç basit malzeme ile çözüm bulabileceğinizi söylesek ne derdiniz? İşte tahta ürünleri hızlı ve ekonomik şekilde temizlemenin yolları...

TAHTA ÜRÜNLERİ TEMİZLEMENİN EN KOLAY YOLU: SİRKE VE KARBONAT

Mutfağınızda daima bulunan sirke ve karbonat, yemekler için olduğu kadar temizlikte de vazgeçilmez ürünler. Farklı temizlik sorunlarına çözüm ortağınız olan bu ikili bir araya geldiğinde tahta ürünleri temizlemenize yardımcı olacak! Son derece doğal bir işlem olan bu temizleme yöntemini her ay gerçekleştirebilirsiniz. Karbonat ve sirke ile tahta ürünleri temizlemek isterseniz aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Temizlenmesi gereken tahta ürünleri geniş bir tencereye doldurun.

Tencereye 1 paket karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin.

Tüm tahta ürünler su içinde kalana kadar tencereye kaynar su boşaltın.

Tencereyi yüksek ateşteki ocağın üzerine alın.

15 dakika boyunca tahta ürünleri bu şekilde kaynatın.

Bu süre sonunda ürünleri tencereden alın ve durulayın.

SABUNDAN GELEN TEMİZLİK

Tahta ürünleri temizlenin bir diğer pratik yoluysa sabun!

Tahta ürünleri geniş bir kaba alın.

Ürün adedine göre 1 veya 2 sabun rendeleyin ve tahta malzemelerin üzerine dökün.

Ardından kaynamış su ekleyin. Tüm tahta ürünler suyun içinde kalmalı.

30 dakika bekledikten sonra ürünleri durulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İLE TAHTA ÜRÜNLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı, tahta ürünlerin temizliği için kullanabileceğiniz etkili malzemeler arasında.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Tahta ürünlerinizi zeytinyağı ile dikkatlice silin.

Tahta malzemeleri önceden ısıtılmış fırında 3 dakika boyunca bekletin.

Ardından ürünleri ılık su ile durulayın.

TUZ VE LİMONLA HIZLI BİR TEMİZLİK

Önereceğimiz bu yöntemle özellikle kesme tahtalarınızı hızlıca temizleyebilirsiniz.